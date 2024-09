‘Palmeiras Cast’ celebra 100º episódio com convidado especial nesta sexta-feira

O ‘Palmeiras Cast’, podcast oficial do Verdão, convidou Luiz Felipe Scolari para o episódio especial de número cem. O técnico escreveu seu nome na história do Alviverde paulista como um dos treinadores mais vitoriosos da história do clube. A entrevista, que ainda conta com a participação surpresa de Abel Ferreira, vai ao ar nesta sexta-feira (27), às 19h, no Youtube.

O podcast oficial do clube levou menos de dois anos para atingir a marca de episódios em seu canal TV Palmeiras/FAM, no Youtube. O Alviverde liberou o primeiro vídeo, intitulado ‘Hendecacampeão Brasileiro’, no dia 3 de novembro de 2022, com entrevistas e curiosidades do título nacional da temporada.

Além do convidado especial, o centésimo episódio do Palmeiras Cast ainda conta com a presença surpresa de Abel Ferreira. O técnico alviverde ‘invadiu’ o estúdio, na Academia de Futebol, para presentear e abraçar seu amigo Luiz Felipe Scolari. Para quem não sabe, o brasileiro treinou o comandante português na seleção.

Palmeiras Cast

O Alviverde contou com a parceria da ‘Canon’ para desenvolver o projeto do Palmeiras Cast. A empresa, vale pontuar, já atua na divulgação oficial de imagens do clube. Com mais de 17 milhões de visualizações no Youtube, o canal se tornou não só o mais bem-sucedido, mas o mais longevo entre clubes no país.

As gravações ocorrem no estúdio localizado no Centro Crefisa Capitão Adalberto Mendes, na Academia de Futebol. Ídolos históricos, da geração atual e personalidades palmeirenses já participaram de episódios no podcast. Alguns exemplos: Ademir da Guia, Rivaldo, Gustavo Gómez, Weverton, Dudu, Abel Ferreira, Adriane Galisteu, Simoninha e outros.

Luiz Felipe Scolari

Felipão se transferiu ao Palmeiras em 1997 para comandar a comissão técnica após passagem pelo Júbilo Iwata, do Japão. Conquistou dez títulos em mais de uma passagem pelo clube e firmou-se como um dos maiores nomes da história do Alviverde.

Conquistou a Copa do Brasil e a Copa Mercosul em 1998, mas o título mais importante da trajetória pelo Palmeiras veio no ano seguinte: Libertadores da América. Concluiu a primeira passagem pelo clube com os troféus do Torneio Rio-São Paulo e Copa dos Campeões – ambas em 2000.

Luiz Felipe Scolari retornou ao Palmeiras anos depois e voltou a ser campeão nacional pelo clube, na conquista do Brasileirão de 2018. Antes disso, no entanto, havia levantado duas vezes o Troféu Gustavo Lacerda Beltrame.

