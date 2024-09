Globo atinge marca importante no ano com o jogo entre Botafogo e São Paulo

TV Globo conquista resultado extremamente positivo envolvendo a audiência com o embate entre Botafogo e São Paulo no jogo de volta das quartas de final da Libertadores - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo.)

A TV Globo conseguiu uma proeza expressiva em 2024 com o embate entre Botafogo e São Paulo pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Isso porque a emissora conseguiu a maior audiência no ano na região metropolitana da capital paulista. Exatamente com a classificação do Alvinegro para as semifinais do torneio continental, na última quarta-feira (25).

O canal de TV aberta obteve média de 24 pontos na cidade de São Paulo, segundo dados da Kantar Media, que a coluna do jornalista Allan Simon no portal “Uol” teve acesso. A Globo teve acesso a uma média de 43% dos aparelhos televisivos durante a partida. Tal número representou também um aumento de 14% em relação à média da Libertadores em território paulista. Além de um crescimento de três pontos. Vale ressaltar que não há mais a participação de times de São Paulo na principal competição de clubes da América do Sul. Afinal, a outra equipe que disputava esta edição, o Palmeiras foi desclassificado pelo mesmo Botafogo, na etapa anterior, as oitavas de final. Posteriormente, o Glorioso enfrentará o Peñarol, do Uruguai, que eliminou o Flamengo.

Globo chega à marca alcançada seis anos atrás

Levando em consideração apenas os embates pelas quartas de final da Libertadores, em partidas de volta, o compromisso da última quarta-feira, permitiu a maior audiência na TV aberta em São Paulo, Rio de Janeiro e no Painel Nacional de Televisão (PNT) desde 2019. Na oportunidade, Internacional e Flamengo disputavam a classificação para as semifinais do campeonato.

Graças a um empate por 1 a 1, o Rubro-Negro avançou de fase. Situação que deixou o time da Gávea mais próximo do que seria seu segundo título da competição, na oportunidade. Além disso, especificamente no Rio de Janeiro, o duelo entre Botafogo e São Paulo registrou 26 pontos contou com 46% de acessos das televisões. Já no PNT, que tem a medição de audiência feito pelo Ibope, a Globo marcou média de 22 pontos. Além de 41% da participação dos aparelhos televisivos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook