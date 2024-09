Escalação do Fluminense ainda não está definida

Eliminado da Libertadores, o Fluminense se volta agora para a reta final do Campeonato Brasileiro. E ainda há dúvidas para o próximo compromisso, contra o Atlético-GO, no domingo (29), pela 28ª rodada.

Thiago Silva, que atuou contra o Atlético-MG mesmo em estar 100% fisicamente, ainda não tem participação confirmada na zaga. É possível, então, que Antônio Carlos surja em seu lugar, de acordo com o portal “ge”. Já Thiago Santos, que cumpriu suspensão contra o Botafogo, volta ao time titular. Felipe Melo, por sua vez, está suspenso.

LEIA MAIS: Mário Bittencourt explica temporada ruim do Fluminense

Já na lateral-esquerda, existe a possibilidade de Gabriel Fuentes entrar na equipe. Ele foi desfalque contra o Atlético-MG por já ter atuado no mata-mata da Libertadores por outra equipe. Ainda há Marcelo nesta disputa.

Lá na frente, Germán Cano pode recuperar a titularidade na vaga de Kauã Elias. O argentino foi titular contra o Botafogo, em jogo que Mano Menezes poupou alguns jogadores, mas logo voltou ao banco, diante do Galo.

A provável escalação do Fluminense é, assim: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva (Antônio Carlos), Thiago Santos e Diogo Barbosa (Gabriel Fuentes ou Marcelo); Bernal, Martinelli e Ganso; Arias, Serna e Kauã Elias (Cano).

O Fluminense, 18º, enfrenta o lanterna Atlético-GO no domingo, pela 28ª rodada do Brasileirão, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Com 26 partidas, o Flu tem uma rodada a menos que alguns dos rivais na luta contra o rebaixamento. Se vencer, chegaria a 30 pontos, podendo deixar o Z4.

