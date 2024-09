São Paulo sucumbe ao ‘mês das decisões’ e se complica na temporada

O mês de setembro acabou tornando-se muito cruel para o São Paulo. Afinal, nos seis jogos da equipe no mês, o Tricolor foi eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil, e viu a disputa pelo Brasileirão ficar praticamente impossível. Assim, o clube encerra o ”período de decisões” com apenas 28% de aproveitamento.

No mês de setembro, o São Paulo perdeu duas partidas, empatou três vezes e conseguiu apenas uma vitória. O triunfo aconteceu contra o Cruzeiro, fora de casa, com o time reserva, pelo Campeonato Brasileiro. Já nas Copas, o Tricolor disputou quatro partidas e não conseguiu vencer nenhuma.

Na Copa do Brasil, perdeu para o Atlético-MG por 1 a 0 no Morumbis e empatou sem gols na Arena MRV. Assim, deu adeus à competição. Já na Libertadores, com dois empates contra o Botafogo, levou o embate para os pênaltis. Mas o Glorioso levou a melhor.

Assim, restou apenas o Campeonato Brasileiro para o São Paulo em 2024. A ideia do técnico Luis Zubeldía era chegar na reta final da competição entre os primeiros colocados para disputar o título. De fato, o Tricolor vem conseguindo uma boa campanha, estando na quinta colocação, com 44 pontos.

Contudo, o líder Botafogo soma 56 pontos, 12 a mais que o Tricolor. Assim, a disputa por um título nacional é considerada praticamente inviável. Resta ao São Paulo lutar por uma vaga direta para a fase de grupos da próxima Libertadores.

Próximo jogo do São Paulo

O próximo duelo é neste domingo (29/9), contra o Corinthians, no Mané Garrincha, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vencer um clássico pode ser o combustível que a equipe precisa para terminar a temporada com dignidade.

