Botafogo x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

O Botafogo enfrenta o Grêmio, neste sábado (28), às 21h, no Mané Garrincha, em Brasília, pela 28ª rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. Na teoria, o duelo seria em “campo neutro” por um acordo de cavalheiros entre os clubes. Por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, o Tricolor não pôde mandar o jogo na Arena. Para não prejudicar o calendário, cariocas e gaúchos, então, firmaram um pacto de não se encontrarem em Porto Alegre e no Rio de Janeiro. Assim, o Distrito Federal surge como a praça esportiva que receberá os dois times. No primeiro turno, em Cariacica, o Fogão venceu por 2 a 1.

No entanto, assim como ocorreu no Espírito Santo, em junho deste ano, o Botafogo terá ampla maioria de torcedores nas tribunas do Mané Garrincha.

Como chega o Botafogo?

Líder isolado com 56 pontos, três à frente do Palmeiras, o Glorioso esquece seu êxito na Libertadores, competição pela qual está na semifinal, e volta as atenções para o Brasileirão. A despeito de uma boa sequência de vitórias do Verdão, o time do técnico Artur Jorge se mantém firme na ponta. Agora, então, é hora de ratificar esta condição.

Convocado para a Seleção Brasileira, Luiz Henrique deve ficar fora da peleja. Ele, afinal, passou mal na última quarta-feira (25), no Morumbis, contra o São Paulo, pelas quartas de final da Libertadores. Martins está de prontidão para substituí-lo. Em contrapartida, Júnior Santos está recuperado de uma lesão e pode ser a novidade. Artilheiro do Botafogo em 2024, com 18 gols, o Raio não entra em campo há dois meses.

Por conta do cansaço de estar brigando em duas frentes, Artur Jorge pode preservar outros nomes e colocá-los no banco como opções para o decorrer do embate.

Como chega o Grêmio?

O Tricolor disputa outro campeonato. O foco da equipe gaúcha é se livrar do rebaixamento e beliscar uma vaga na Copa Sul-Americana. O Grêmio é o 14º lugar, com 31 pontos e vem de derrota em casa, para o Criciúma por 2 a 1, em rodada atrasada do Brasileirão. O Imortal precisa, portanto, abrir o olho.

Monsalve e Cristaldo juntos? Não vai rolar. Suspenso pelo STJD, o técnico Renato Gaúcho já instruiu o auxiliar Marcelo Salles a optar por somente um deles. Assim, ele deve reforçar o meio com um jogador mais de marcação. Edenilson e Pepê brigam por esta posição.

Poupado na quarta (25), contra o Criciúma, na Arena do Grêmio, o zagueiro Kannemann pode retornar à equipe titular. Porém, assim como Renato, fora porque retirou os reservas do banco na quarta rodada, contra o Bahia, o centroavante Diego Costa também está suspenso. Na ocasião, ele foi expulso.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO x GRÊMIO – 28ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Data e hora: 28/8/2024, às 21h

BOTAFOGO: John, Ponte, Bastos (Adryelson), Barboza e Marçal (Telles); Gregore, Freitas (Tchê Tchê) e Almada; Martins, Savarino e Jesus. Técnico: Artur Jorge

GRÊMIO: Marchesín, Marchesín, João Pedro, Martins, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Edenilson (Pepê) e Cristaldo (Monsalve); Soteldo e Braithwaite

Árbitro: Maguielson Lima (DF)

Auxiliares: Nailton Junior De Sousa Oliveira (CE)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.