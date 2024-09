Após deixar Globo, Casagrande assina com canal do YouTube

Casagrande revelou seu entusiasmo com o novo desafio no YouTube, comparando essa experiência com outros momentos importantes de sua carreira - (crédito: Reprodução/ Globo)





Walter Casagrande Jr., ex-jogador e comentarista esportivo, foi anunciado como a nova contratação do canal Desimpedidos. A estreia está marcada para o dia 3 de outubro, no quadro Live de Quinta, onde ele se juntará a um time formado pelo jornalista Bira, o repórter Danilo Soto e o criador de conteúdo Bruno Ryan. Juntos, irão discutir semanalmente os principais destaques do mundo esportivo. Com uma abordagem leve e dinâmica, a nova atração promete trazer análises e muita diversão aos fãs de futebol.

Em comunicado à imprensa, Casagrande revelou seu entusiasmo com o novo desafio no YouTube, comparando essa experiência com outros momentos importantes de sua carreira. "Já fiz várias estreias, seja como jogador, comentarista ou até ator. Agora, vou ter mais uma estreia, com o mesmo friozinho na barriga de sempre. É uma delícia", compartilhou. Para ele, o Desimpedidos será um espaço para unir sua personalidade autêntica com o compromisso de informar e entreter.

Veja também: Casagrande faz agradecimento pessoal à Rita Lee: "Você me mostrou quem eu era"

A estrutura do novo quadro funciona como uma revista eletrônica esportiva, onde os 11 melhores temas da semana serão discutidos pela equipe, que decidirá a posição de cada tópico como se fosse uma escalação de futebol. Além disso, o público também terá sua vez de opinar, através de participações diretas nas ruas, criando um ambiente interativo e democrático. "Agora, é só vestir a camisa e ir para o jogo!", brincou Casagrande, reforçando sua animação com o novo formato.

Pedro Fogaça, gerente do Desimpedidos, destacou a importância da chegada de Casagrande ao canal, elogiando a combinação de diferentes perspectivas. "Contar com Casagrande ao lado de criadores como Bruno, Bira e Danilo é um grande marco para nós", afirmou. Segundo ele, a Live de Quinta tem o objetivo de unir criadores digitais com um veterano do futebol em um espaço divertido, onde a audiência pode esperar debates quentes e muita opinião, sempre com a marca descontraída do Desimpedidos.

O post Após deixar Globo, Casagrande assina com canal do YouTube foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.