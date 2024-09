Igor Jesus, do Botafogo, comemora primeira convocação: ‘Sonho’

A boa fase do Botafogo passa pelos jogadores e assim, eles também acabam tendo chance de realizar sonhos. E foi isso que aconteceu nesta sexta-feira (27) com Igor Jesus. O atacante foi convocado pela primeira vez para defender a Seleção Brasileira.

O BotafogoTV divulgou um vídeo do jogador após a convocação do técnico Dorival Júnior. Ele revela que estava falando com a família pelo telefone e revela que ter a oportunidade de vestir a camisa do Brasil é um sonho desde criança.

“Era com a minha mãe e o pessoal que está em festa lá. É um sonho desde criança e hoje estar podendo realizar é gratificante”, disse.

O atacante chegou ao clube na última janela de transferências e já se destacou pelo Alvinegro. Ele é um dos titulares da equipe e já soma seis gols e uma assistência. Além de Igor Jesus, Luiz Henrique também vai defender o Brasil. Essa vai ser a segunda vez do atacante, que, por sua vez, fez sua estreia na última Data Fifa.

Alex Telles e Jhon apareceram na pré-lista de Dorival Júnior, no entanto, ficaram de fora dos 23 nomes iniciais, mas podem aparecer em caso de algum corte entre os jogadores no período dos jogos.

Em outubro, o Brasil vai enfrentar o Chile e o Peru, nos dias 10 e 15, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Dessa forma, os jogadores se apresentam a partir do dia 7.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.