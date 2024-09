Cássio e o estilo de jogo de Fernando Diniz no Cruzeiro: ‘Estou tranquilo’

Desde a chegada de Fernando Diniz ao Cruzeiro, uma pergunta tem sido constante: “Como Cássio vai lidar com o jogo com os pés?” Esse tema, inclusive, foi alvo de brincadeiras do treinador em sua apresentação. O goleiro, no entanto, evitou polêmicas e afirmou que está pronto para se adaptar.

“Estou muito tranquilo. Tenho certeza de que, com trabalho, dedicação e as orientações do professor Diniz, não terei problema em jogar com os pés. Fala-se muito sobre isso, mas no ano passado eu tive mais de 80% de acerto e sempre estive entre os jogadores com maior precisão nesse aspecto”, destacou Cássio.

O goleiro também garantiu que, com empenho, conseguirá se adaptar ao estilo de jogo do técnico.

“Estou bem confiante. Não é arrogância, mas vou me dedicar ao máximo. Acho que devemos sempre manter a mente aberta para aprender e evoluir. Não vejo isso como um obstáculo e tenho certeza de que vou agregar ao estilo de jogo do Diniz e ajudar o Cruzeiro”, concluiu.

O Cruzeiro garantiu sua classificação para as semifinais da Copa Sul-Americana após empatar por 1 a 1 com o Libertad, do Paraguai, nesta quinta-feira. Com a vitória por 2 a 0 no jogo de ida, a equipe mineira enfrentará o Lanús na próxima fase. O primeiro confronto será no dia 23 de outubro, na Argentina, e a volta acontecerá no Mineirão, no dia 30.

Agora, o foco do Cruzeiro se volta para o Campeonato Brasileiro. A equipe enfrenta o Vasco neste domingo (29), às 18h30 (horário de Brasília), pela 28ª rodada.

