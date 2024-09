Volta Redonda x Botafogo-PB: onde assistir, escalações e arbitragem

Volta Redonda e Botafogo-PB se enfrentam neste sábado (28), às 17h30 (de Brasília), pela quinta rodada do grupo B do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. Primeiro e último colocados fazem, portanto, o jogo que definem se os donos da casa colocam um pé no acesso ou se os visitantes seguem vivos na competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Dazn.

Como chega o Volta Redonda

O Voltaço é o primeiro colocado do grupo com seis pontos, ou seja, nos quatro primeiros jogos desta fase, venceu o primeiro e conseguiu o empate fora de casa contra Botafogo-PB e Remo, respectivamente. Além disso, empatou novamente com o Remo, mas em casa. Dessa forma, busca a vitória diante da torcida para conseguir se isolar na liderança e ficar muito próximo de garantir o acesso.

Como chega o Botafogo-PB

Por outro lado, o Botafogo-PB ocupa a última colocação do grupo com dois pontos, ou seja, são duas derrotas e dois empates em quatro partidas. A equipe vem de um empate com o São Bernardo e, no confronto com o Voltaço nesta fase da competição, também empatou. Assim, busca se redimir com a torcida e conquistar a primeira vitória no quadrangular para manter vivo o sonho do acesso.

VOLTA REDONDA x BOTAFOGO-PB

5ª rodada do Grupo A – Quadrangular final da Série C

Data e horário: 28/09/2024, às 17h30 (de Brasília)

Local: Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)

VOLTA REDONDA: Jean Drosny; Wellington Silva, Lucas Souza, Fabrício, Juninho Monteiro; Bruno Barra, Henrique Silva e Robinho; Douglas Skilo, Bruno Santos e MV. Técnico: Rogério Corrêa.

BOTAFOGO-PB: Dalton; Lenon, Douglas, Romércio e Rafael Furlan; Lídio, Thallyson, Pedro Ivo (Vinícius Leite) e Bruno Leite; Jô e Henrique Dourado. Técnico: Evaristo Piza.

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AB)

Assistentes: Brigida Cririlo Ferreira (FIFA) e Rondinelle dos Santos Tavares (AB)

VAR: Rafael Traci (MASTER)

