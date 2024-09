Palmeiras x Atlético-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

Palmeiras e Atlético-MG medem forças neste sábado (28/9), às 18h30, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes, aliás, chegam embaladas no jogo. Afinal, o Verdão vem de cinco vitória seguidas na competição e está na vice-liderança. Já o Galo não vem tão bem assim no torneio de pontos corridos, estando apenas na nona colocação, mas conseguiu avançar a semifinal da Libertadores no meio de semana e chega empolgado.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere.

Como chega o Palmeiras

O técnico Abel Ferreira terá alguns desfalques para a partida contra o Galo. Afinal, Richard Ríos e Zé Rafael levaram o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Vasco, no último domingo, e precisam cumprir suspensão automática. Como Gabriel Menino está voltando de lesão, Fabinho é o principal candidato à vaga. Em contrapartida, Caio Paulista está de volta após cumprir suspensão automática na rodada passada. Ele deve entrar no lugar de Vanderlan na defesa alviverde. Por fim, Mayke, Marcos Rocha e Estêvão seguem no departamento médico e estão fora.

Como chega o Atlético-MG

Por outro lado, o Galo tem algumas dúvidas para a partida. Isso porque a equipe inicia o duelo contra o Vasco, na semifinal da Copa do Brasil, já na próxima quarta-feira (02/10) e pode preservar alguns jogadores. O desgaste na partida contra o Fluminense é um ponto a ser levado em conta. Contudo, quem está realmente fora é Otávio, Saravia, Vargas e Zaracho, todos no departamento médico. Em contrapartida, Alisson avançou em sua recuperação e pode ser novidade na lista de relacionados. Por fim, o Atlético-MG tem uma longa lista de pendurados na partida: Deyverson, Hulk, Igor Rabello, Junior Alonso, Mariano, Palacios e Rômulo podem ficar fora da próxima partida se receberem um amarelo.

PALMEIRAS X ATLÉTICO-MG

Brasileirão-2024 – 28ª rodada

Local: Brinco de Ouro da Princesa, Campinas (SP)

Data e horário: 28/9/2024, às 18h30 (de Brasília)

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Fabinho e Maurício; Raphael Veiga, Felipe Anderson e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

ATLÉTICO-MG: Everson; Lyanco, Battaglia e Alonso; Gustavo Scarpa, Alan Franco, Fausto Vera e Guilherme Arana; Bernard, Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

