D’Alessandro valoriza melhora de rendimento do Inter: ‘Mérito da comissão’

O ídolo do Inter, D’Alessandro comentou, nesta sexta-feira (27), sobre o momento positivo que a equipe vive. O argentino aproveitou a oportunidade para fazer um resumo de seu pouco mais de um mês de trabalho como diretor no Colorado. O ex-meio-campista fez questão de valorizar, em diversas oportunidades, que o mérito da boa fase é do trabalho do técnico Roger Machado e do elenco.

De acordo com D’Alessandro, o comandante precisava de respaldo para implementar seu trabalho. Tanto que os resultados estão aparecendo no ayual cenário.

“O mérito é da comissão. Nesse mês que convivi com eles, percebi um pouco a mudança no dia a dia, no ambiente. Nas últimas partidas, não só pelo resultado, mas pela atitude. Eu sou um complemento, mas preciso ser ativo também. Eu dependo muito dos atletas e do treinador. Agradeço também ao Roger por me abrir as portas”, ressaltou o ídolo argentino.

Posteriormente, o ex-meio-campista opinou que para ele o atual grupo é um dos mais talentosos do Internacional, nos últimos anos. Ele indicou que nunca houve ausência de qualidade dos jogadores. Na verdade, faltava uma injeção de confiança, necessidade que é parte da sua atual rotina como dirigente do Colorado.

Conjunto de fatores permitiu o crescimento do Inter na Série A

A propósito, D’Alessandro apontou alguns dos fatores que permitiram o Inter deixa o meio da tabela e se aproximar da zona de classificação da Libertadores. Entre elas, o argentino destaca a melhora física do time com a chegada do preparador Paulo Paixão, na comissão técnica.

“Faltava só uma viradinha de chave, mostrar para eles a qualidade que tem, que podiam dar a volta por cima, sair desse momento conturbado. Inegável que fisicamente teve (mudança), mudou o estilo, de repente mais intenso e explosivo”, explicou o ex-jogador.

“Tentamos pressionar alto, isso é da parte física, do Paixão, o jogador se sente confiante. Hoje sentimos que o jogador quer e consegue. Um trabalho da comissão. Taticamente demora um tempo, jogadores comprarem a ideia do Roger, e mentalmente não podemos baixar a guarda, temos que estar em cima deles”, acrescentou o atual diretor.

Inclusive, ele projetou o próximo compromisso do Internacional como uma missão difícil. Principalmente pela situação que o adversário seguinte, o Vitória, se encontra. Até porque os baianos são o 16º colocado, uma posição acima da zona de rebaixamento.

Por outro lado, o Colorado se encontra em oitavo lugar, com 41 pontos. Um triunfo permite a equipe entrar no G6 do Campeonato Brasileiro, já que a equipe passar por uma sequência de sete jogos sem perder. O embate entre o Inter ocorre, neste domingo (29), às 18h30, no Beira-Rio. Importante lembrar que os gaúchos ainda contam com um jogo a menos devido à tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul. Trata-se da partida com o Flamengo, ainda no primeiro turno.

