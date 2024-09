Neymar volta a ser alvo de críticas de Luana Piovani: ‘Cai a máscara’

O atacante Neymar voltou a ser alvo de críticas da apresentadora e atriz Luana Piovani. Ela relembrou a confusão com o jogador do Al-Hilal, que ocorreu em maio, quando discutiram em uma rede social sobre uma possível ‘privatização’ de praias no Brasil. As novas declarações foram dadas em uma entrevista exibida em um canal português nesta sexta-feira (27).

De acordo com a visão de Piovani, Neymar perdeu a razão durante a discussão e acabou saindo prejudicado com o episódio.

“Ele perdeu completamente a razão, o peixe morre pela boca. Foi ofensivo e aí o Brasil inteiro viu, cai a máscara. Uma hora cai a máscara. Mentira só funciona no teatro”, afirmou a artista no programa ‘Julia’, apresentado por Julia Pinheiro e exibido pela rede Sic.

Além disso, a atriz também explicou o motivo de ter se pronunciado contrariamente a Proposta de Emenda à Constituição (PEC).

“Contra fatos não há argumentos. Isso já é antigo, mas o que aconteceu é que estávamos muito próximos da liberação de uma lei. (…) Os donos do resort não iam querer misturar quem tem dinheiro e não tem. Eu não fiz nada, só fui para as redes sociais pedir pra assinar o abaixo assinado. Foi só o que eu fiz”, esclareceu Piovani.

Luana Piovani fala sobre possível mágoa com Neymar e manda recado para o jogador

Durante a conversa no programa, a atriz é questionada se ficou magoada com o jogador. “Não. O que me magoa é injustiça, é ver a fome, os prédios caindo no Líbano, saber de 40 mil mortos em Gaza, saber da violência doméstica aqui em Portugal. Esse tipo de coisa me magoa, me fere”, disse Piovani, antes de comparar Neymar a Musk:



"Ele (Neymar), pra mim é como o Elon Musk, é um personagem poderoso que a gente percebe que cada dia quer ser mais poderoso" Treta entre Neymar e Luana Piovani A troca de farpas entre Neymar e Piovani teve início em maio. A atriz fez uma publicação em seu Instagram de um vídeo da comunicadora socioambiental e atriz Laila Zaid, onde ela aborda a Proposta de Emenda à Constituição (PEC). Em caso de aprovação, o projeto pode 'privatizar' as praias do Brasil. De acordo com Luana, Neymar seria um dos entusiastas da PEC. "Quero lembrar que todos devem votar contra a privatização das praias. É, senhoras, 2024. Mas a gente tem que ter esse tipo de desgaste. Lembra quando falei que era difícil ser cidadão no Brasil? E vem aí esse ignóbil, desse ex-ídolo… porque realmente já fez muita coisa pelo Brasil. Como consegue fazer tanta m*rda, como consegue ser tão mau-caráter?", disse Piovani na época. Posteriormente a repercussão, Neymar rebateu as falas da atriz, o que gerou reações de apoio e crítica para os dois lados.