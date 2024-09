Saltos ornamentais: Brasil fecha Sul-Americano com 10 medalhas

Sete dos oito atletas do Brasil treinam no Distrito Federal - (crédito: Satiro Sodré/CBDA)

A Seleção Brasileira de Saltos Ornamentais fechou a participação no Campeonato Sul-Americano com a segunda colocação geral. A delegação verde-amarela encerrou a primeira competição do ciclo até a Olimpíada de Los Angeles-2028 com 10 medalhas: duas de ouro, cinco de prata e três de bronze.

Em quatro dias competições em Cáli, na Colômbia, a Seleção Brasileira obteve 283,00 pontos. As duas melhoras de ouro conquistadas na prova por equipes e por Anna Lucia Santos e Rafael Max no trampolim 3m sincronizado misto.

Treinada por Edson Fernando Luz e Gabriel Serra, a delegação do Brasil embarcou para o Campeonato Sul-Americano de Cáli com oito atletas. Anna Lucia Santos, Heloá Camelo, Caio Dalmaso, Luis Felipe Moura, Rafael Borges, Rafael Max e Luana Lira treinam no Centro Olímpico da Universidade de Brasília (UnB). O paulista João Margiotto é a exceção.

As medalhas do Brasil

Ouro

Anna Lucia e Rafael Max — Trampolim 3m sincronizado misto

João Margiotto, Heloá Camelo, Luana Lira e Luis Felipe Moura — Equipe

Prata

Luana Lira e Anna Lúcia Santos — Trampolim 3m sincronizado

Luana Lira — Trampolim 1m individual feminino

Caio Dalmaso e Heloá Camelo — Trampolim 3m sincronizado misto

Luis Felipe Moura — Trampolim 3m individual masculino

Luis Felipe Moura e Rafael Borges — Trampolim 3m sincronizado masculino

Bronze

Rafael Max — Trampolim 3m individual masculino

Caio Dalmaso e João Margiotto — Plataforma sincronizada masculina

Caio Dalmaso — Plataforma 10m