Bernard rompe ligamento do joelho e é desfalque do Atlético

Bernard rompe ligamento do joelho no Atlético - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

O Atlético ganhou um grande problema para a reta final da temporada. Na semifinal da Copa do Brasil e da Libertadores, e tentando subir na tabela do Brasileirão, o Galo confirmou nesta sexta-feira (27), que o meia Bernard rompeu o ligamento colateral medial do joelho direito. Assim, não deve mais entrar em campo em 2024.

Ídolo da torcida se machucou no duelo contra o Fluminense, na última quarta-feira (25). Ele saiu ainda no primeiro tempo e deu lugar a Deyverson, que se tornou no grande herói atleticano, ao marcar os dois gols da vitória por 2 a 0.

A lesão de Bernard foi confirmada depois dele passar por exames de imagem. O clube informou ainda que ele está fazendo tratamento conservador com a fisioterapia. Apesar disso, seu retorno aos gramados deve demorar e ele provavelmente não entra mais em campo em 2024.

Além disso, o Atlético atualizou também a situação de outros jogadores no departamento médico. O volante Otávio iniciou trabalho de transição com a preparação física após a luxação do ombro esquerdo, mesma etapa em que se encontra o meia-atacante Alisson.

Bernard voltou ao Atlético em julho deste ano, mas ainda não conseguiu demonstrar o melhor futebol pelo clube. São 18 jogos, sem participações diretas em gols do Alvinegro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.