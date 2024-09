Com Renato e sem Soteldo, Grêmio desembarca em Brasília para jogo contra o Botafogo

O Grêmio já está em Brasília para o confronto contra o Botafogo, neste sábado, às 21h, no Mané Garrincha, pelo Brasileirão. Inesperadamente, o técnico Renato Gaúcho, que está suspenso, viajou para o local da partida. Dentro de campo, o atacante Soteldo segue fora de combate e não está à disposição.

Renato Gaúcho precisa cumprir suspensão, já que o Pleno do STJD manteve a pena de quatro jogos (dois já cumpridos) em julgamento realizado na quinta-feira. Contra o Bragantino, o técnico também não podia estar na beira do campo e, naquele momento, não viajou.

O comandante gremista ficará fora das duas próximas partidas pelo Brasileirão. O regulamento aponta que Renato não pode nem ir para o estádio no dia do jogo.

Soteldo, por sua vez, ficou em Porto Alegre por conta de desgaste físico que o tirou do duelo. Para o lugar do venezuelano, Nathan Fernandes e Aravena, afinal, são as alternativas e disputam espaço no time. Nos últimos jogos, o chileno, aliás, foi o escolhido para entrar.

Veja a lista de relacionados do Grêmio:

Goleiros: Marchesín e Caíque.

Laterais: João Pedro, Igor Serrote e Reinaldo

Zagueiros: Geromel, Gustavo Martins, Kannemann, Natã Felipe e Rodrigo Caio.

Volantes: Dodi, Du Queiroz, Pepê, Ronald, Edenilson e Villasanti.

Meias: Cristaldo, Monsalve e Nathan.

Atacantes: Aravena, Arezo, Braithwaite e Nathan Fernandes.

