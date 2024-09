Ypiranga x Athletic: onde assistir, escalações e arbitragem

Ainda de olho na briga pelo acesso, o Ypiranga, do Rio Grande do Sul, receberá neste sábado (28) o líder Athletic. O jogo será válido pela quinta rodada do quadrangular final da Série C e está marcado para o estádio Colosso da Lagoa, em Erechim.

Onde assistir:

Dazn e o canal Nosso Futebol transmitem ao vivo.

Como chega o Ypiranga

Lanterna do grupo, o Ypiranga tem incríveis 1,6% de chance de acesso, segundo o site Chance de Gol. Contudo, enquanto há bambu, há flecha; assim, o time vai ao jogo contando com a esperança de gols do atacante Fabrício.

Como chega o Athletic

Líder e muito perto do acesso, o time surpreendeu o Brasil em 2023 ao ser finalista do Mineiro e conquistar acesso na Série D. Agora, quer mostrar que veio para ficar no cenário nacional. Caso vença seu jogo e o Ferroviária pontue diante do Londrina, garantirá o acesso.

YPIRANGA X ATHLETIC

Campeonato Brasileiro Série C – Quinta rodada do quadrangular final

Local: Colosso da Lagoa – Erechim (RS)

Data e horário: 28/9/2024, domingo, às 20 (de Brasília)

YPIRANGA: Allan; Jhonatan Ribeiro, Mendonça, Heitor e Willian Gomes; Anderson Uchôa, Clayton (Lucas Marques) e Alisson Taddei; Mateus Anderson, Zé Vitor e Fabrício. Técnico: Thiago Carvalho

ATHLETIC: Jefferson; Ynaiã, Edson, Sidimar (Danilo) e Yuri; Diego Fumaça, Djalma e David Braga; Geovane, Denilson e Paul Villero. Técnico: Roger Silva

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (Fifa/PE) Assistentes: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) VAR: Charly Wendy Straub Deretti (Fifa/SC)

