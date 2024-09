Juventude x RB Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Juventude e RB Bragantino medem forças neste domingo (29/9), às 11h, no Alfredo Jaconi, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes estão empatadas com 32 pontos e no meio da tabela, mas a quatro pontos da zona de rebaixamento. Assim, somar três pontos é crucial para ambos, para fugir do descenso e sonhar com voos maiores no torneio de pontos corridos.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere.

Como chega o Juventude

O Juventude tem dois jogadores suspensos para enfrentar o Massa Bruta. O time não contará com o zagueiro Zé Marcos e o atacante Lucas Barbosa. Afinal, ambos levaram o terceiro amarelo contra o Vitória. Além disso, o técnico Jair Ventura também está fora pelo terceiro amarelo e seu auxiliar Emílio Faro recebeu vermelho. Assim, Gerson Ramos, auxiliar da casa, comanda o alviverde. Por fim, outros jogadores estão no departamento: o zagueiro Rodrigo Sam, o meia Jean Carlos e os atacantes Erick Farias, Gabriel Taliari e Diego Gonçalves. Como chega o RB Bragantino Pelo outro lado, o técnico Pedro Caixinha não terá desfalques por suspensão. Contudo, o zagueiro Luan Candido é dúvida após sentir um desconforto durante a partida contra o Internacional. Assim, o Massa Bruta pode ter mudanças no sistema defensivo. Por fim, estão no departamento médico Lucão, que está em transição física após lesão na coxa, Nathan Mendes também em transição e Juninho Capixaba com uma lesão no joelho. JUVENTUDE X RB BRAGANTINO Campeonato Brasileiro – 28ª Rodada

Data e horário: 29/8/2024, 11h (de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)

JUVENTUDE: Gabriel; João Lucas, Yan Souto (Abner), Lucas Freitas, Alan Ruschel; Ronaldo, Jadson e Nenê; Marcelinho, Edson Carioca (Mandaca) e Gilberto.Técnico: Gerson Ramos (auxiliar)

RB BRAGANTINO: Cleiton; Andres Hurtado (Jadsom), Lucas Cunha, Pedro Henrique e Guilherme (Luan Cândido); Raul, Lucas Evangelista e Jhon Jhon; Vitinho, Vinicinho e Eduardo Sasha.Técnico: Pedro Caixinha

Árbitro: : Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Thiago Rosa De Oliveira (RJ) e Alessandro Alvaro Rocha De Matos (BA)

Árbitro: : Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Thiago Rosa De Oliveira (RJ) e Alessandro Alvaro Rocha De Matos (BA)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)