Palmeiras x Atlético, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Palmeiras x Atlético - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

Palmeiras e Atlético-MG medem forças neste sábado (28/9), às 18h30 (de Brasília), no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 28ª rodada do Brasileiro. As equipes, aliás, chegam embaladas. Afinal, o Verdão vem de cinco vitória seguidas e está na vice-liderança. Já o Galo não vem tão bem assim no torneio de pontos corridos, estando apenas no nono lugar, mas conseguiu avançar a semifinal da Libertadores no meio de semana e chega empolgado.

Diego Mazur está na narração desta partida. Mas a cobertura da Voz do esporte conta com João Miguel Lotufo e as reportagens de Pedro Rigoni. Assim, não deixe de conferir este grande clássico nacional pelo Brasileirão, com a Voz do Esporte.

