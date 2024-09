Botafogo x Grêmio, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

O Botafogo enfrenta o Grêmio, neste sábado (28/9), às 21h (de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília, pela 28ª rodada desta edição do Brasileiro. Na teoria, o duelo seria em “campo neutro” por um acordo de cavalheiros entre os clubes. Por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, o Tricolor não pôde mandar o jogo na Arena. Para não prejudicar o calendário, cariocas e gaúchos, então, firmaram um pacto de não se encontrarem em Porto Alegre e no Rio. Assim, o Distrito Federal surge como a praça esportiva que receberá os dois times. No primeiro turno, em Cariacica, o Fogão venceu por 2 a 1.

O Botafogo lidera a competição com 56 pontos, três à frente do Palmeiras e pode disparar de vez. Mas os gremistas estão mal na tabela: 14º lugar, com 31 pontos. Por isso precisam de um bom resultado. A Voz do Esporte transmite este duelo a partir das 19h30 (de Brasília). A Jornada Esportiva, com todas as informações no pré-jogo terá o comando de Marcus Cassino, que também estará no pós-jogo. Com a bola rolando, Cesar Tavares narra o clássico.