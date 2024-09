Retrô x Anápolis: onde assistir, escalações e arbitragem

Valendo título nacional, Retrô e Anápolis se enfrentam neste domingo (29), às 16h (horário de Brasília), na Arena Pernambuco, pelo jogo de volta da final da Série D do Brasileirão. Na primeira partida, o Galo da Comarca venceu o Azulão por 2 a 1, em Goiás, e agora precisa de apenas um empate para levantar a taça. Já os donos da casa devem vencer por pelo menos dois gols de diferença para a conquista do título e, em caso de uma vitória simples da Fênix, o campeão será definido nos pênaltis. As duas equipes já estão garantidas na Série C de 2025.

Onde assistir

A partida será transmitida pela TV Brasil e pela Retrô TV, canal oficial do time de Pernambuco no Youtube, a partir das 16h (de Brasília)

Como chega o retrô

Oscilando na competição, o Soberano de Camaragibe chegou à final se classificando por pênaltis em todos os duelos. Os donos da casa saíram atrás na ida e, portanto, precisam de uma vitória por pelo menos dois gols de diferença para conquistar o título no tempo normal. Para isso contam com o fator casa como aliado. O técnico Itamar Schulle não tem suspensos em seu elenco e Jean é a única dúvida para o confronto, já que segue em recuperação física.

Como chega o Anápolis

A equipe chega com oito jogos de invencibilidade e conta com o bom momento para este domingo, já que precisa de apenas um empate para segurar o título nacional. Mas os desfalques preocupam. O atacante Gonzalo cumpre suspensão e não entra em campo para a decisão. Também suspenso pelo terceiro amarelo na ida, o lateral Léo Azevedo também não poderá ser escalado. Lesionados, os meias Vinícius Kiss e Pedro Thomaz não estarão à disposição. Por fim, os zagueiros André e Luisão, em recuperação, ainda são dúvidas.

RETRÔ X ANÁPOLIS

Brasileirão Série D 2024 – Final

Data e horário: 29/09/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Arena Pernambuco, São Lourenço da Mata (PE)

RETRÔ: Darley; Alex Reinaldo (Luisinho), Bennech, Guilherme Paraíba e Leonan; Alencar, Denílson e Radsley; Diego Guerra (João Pedro), Fialho e Mascote (Giva). Técnico: Itamar Schulle

ANÁPOLIS: Wellerson; Robinho, Igor (Luisão), Matheus Vinícius e Breno; Kevyn, Magno e Ariel; Douglas (Cardoso), Marcão e Matheus Lagoa. Técnico: Ângelo Luiz

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

