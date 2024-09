Mirassol x Sport: onde assistir, escalações e arbitragem

Em confronto direto na briga pelo acesso à Série A, Mirassol e Sport se enfrentam neste domingo (29), às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, o Maião, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o mesmo número de pontos na tabela (46), o Mira está ocupando o quarto lugar, enquanto o Leão da Ilha, com um jogo a menos, é o terceiro colocado.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Brasil e do Premiere a partir das 18h30 (de Brasília).

Como chega o Mirassol

Os donos da casa vêm de uma importante vitória fora de casa sobre o Goiás, por 1 a 0, contudo venceram apenas três partidas nos últimos oitos duelos. Engatar o segundo triunfo consecutivo leva o time para a terceira posição na tabela.

Para o duelo, Mira conta com baixas, mas também com o retorno do lateral Zeca para o time. O volante Rodrigo Andrade, o meia Gabriel e o atacante Negueba seguem lesionados. Entre eles, o camisa 11 é o que mais tem chances de atuar. Neto Moura está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Como chega o Sport

Há seis jogos invicto, o Leão da Ilha chega em um bom momento para o duelo. Em sua última partida, fora de casa, venceu o Paysandu por 1 a 0. Há apenas cinco pontos do líder e com um jogo a menos, vencer o Mirassol pode deixar o Sport grande na luta pelo título.

Os visitantes não vão contar com o volante Fabrício Domínguez, que não viajou com a delegação para o interior de São Paulo. Contudo, o técnico Pepa terá o retorno do meia Titi Ortíz e o atacante Gustavo Coutinho, que cumpriram suspensão na última rodada.

MIRASSOL X SPORT

Brasileirão Série B 2024 – 29ª rodada

Data e horário: 29/09/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Maião, Mirassol (SP)

MIRASSOL: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Zeca; Bruno Matias, Danielzinho e Chico Kim; Fernandinho, Iury Castilho e Dellatorre. Técnico: Mozart

SPORT: Caíque França; Igor Cariús, Rafael Thyere, Chico e Felipinho; Felipe, Julián Fernández e Lucas Lima; Titi Ortíz, Barletta e Zé Roberto. Técnico: Pepa

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Lehi Sousa Silva (DF) e Rener Santos de Carvalho (AC)

