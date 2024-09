Bahia x Criciúma: onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia recebe o Criciúma neste domingo (29), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em sexto lugar na tabela e somando 42 pontos, o Tricolor de Aço está em busca do G4 e conta com o fator casa para uma importante vitória. Já na parte de baixo da tabela, na 13ª posição, com 32 pontos, o Tigrão precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere a partir das 18h30 (de Brasília).

Como chega o Bahia

Eliminado no início do mês nas quartas de final da Copa do Brasil, o Tricolor de Aço concentra sua atenção apenas no Campeonato Brasileiro. Na sexta colocação, está em busca do G4 da competição e chega para o confronto contra o Criciúma após uma boa vitória sobre o Galo em casa, por 3 a 0, e uma dura derrota para o Fortaleza fora, por 4 a 1.

Rogério Ceni contará com o importante retorno de Kanu, que cumpriu suspensão na última partida. Biel e Acevedo seguem em transição física e não entram em campo, enquanto Rezende é dúvida por incômodo no músculo adutor da coxa esquerda.

Como chega o Criciúma

Vivendo uma fase bem diferente do adversário, o Tigre segue lutando contra o rebaixamento para a Série B do Brasileirão. Na 13ª posição, soma apenas 32 pontos na tabela. O time vem de uma boa vitória fora de casa, contra o Grêmio, por 2 a 1.

O técnico Claudio Tencati enfrentará desafios na montagem da equipe, já que Ronald, Newton e Matheusinho estão suspensos. Além disso, o goleiro Matheus Teixeira possui contrato vigente com o time rival e não poderá entrar em campo. Por outro lado, o artilheiro Yannick Bolasie está de volta após cumprir suspensão, e o atacante Pedro Rocha pode ser uma opção.

BAHIA X CRICIÚMA

Brasileirão 2024 – 28ª rodada

Data e horário: 29/09/2024, 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, Salvador

BAHIA: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni

CRICIÚMA: Gustavo; Dudu, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Fellipe Mateus, Newton e Jhonata Robert Robert; Allano e Arthur Caíke. Técnico: Claudio Tencati

Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Maira Mastella Moreira (RS)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

