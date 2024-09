Atlético-GO x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético-GO e Fluminense se enfrentam neste domingo (29), no Estádio Antonio Accioly, em Goiânia, às 16h (horário de Brasília), em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambas as equipes estão na parte de baixo da tabela, lutando para escapar do rebaixamento. O Dragão está em situação mais delicada, ocupando a última colocação, com 18 pontos, enquanto o Tricolor das Laranjeiras está na 18ª posição, com 27 pontos.

Como chega o Atlético-GO

O técnico Umberto Louzer, em suma, ganhou um problema de última hora para definir a escalação. O treinador não poderá contar com o lateral-esquerdo Guilherme Romão, que, afinal, está suspenso pelo STJD.

Com isso, o uruguaio Alejo Cruz precisará ser jogar na lateral, e a expectativa é que Janderson entre como titular. Já o goleiro Ronaldo, que, em resumo, ficou de fora do confronto contra o Corinthians devido a um desconforto muscular, treinou normalmente e estará à disposição para a partida.

Como chega o Fluminense

Vencer o Atlético-GO tem sido um desafio para o Fluminense. Nos últimos 10 confrontos, o Flu conseguiu apenas uma vitória, além de três empates e seis derrotas. Além disso, o técnico Mano Menezes ainda tem dúvidas quanto à escalação. Ele não sabe se poderá contar com Thiago Silva, que enfrentou o Atlético-MG na última quarta-feira, quando o time foi eliminado da Libertadores. mesmo sem estar 100% recuperado de uma lesão no calcanhar esquerdo. Por outro lado, Thiago Santos volta a ficar disponível após cumprir suspensão na partida contra o Botafogo, no último fim de semana.

Caso Thiago Silva não esteja apto para jogar, Antônio Carlos deve ser o escolhido para substituí-lo. Felipe Melo está fora da partida, pois recebeu cartão amarelo no jogo contra o Botafogo. Na lateral esquerda, Gabriel Fuentes, que não pôde atuar na Conmebol Libertadores, disputa posição com Diogo Barbosa e Marcelo. No ataque, Cano também briga por uma vaga com Kauã Elias.

ATLÉTICO-GO X FLUMINENSE

Campeonato Brasileiro – 28ª Rodada

Data e horário: 29/09/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

ATLÉTICO-GO: Emerson Júnior; Bruno Tubarão, Alix Vinicius, Adriano Martins e Guilherme Romão; Gonzalo Freitas, Rhaldney e Campbell; Alejo Cruz, Jan Hurtado e Luiz Fernando. Técnico: Umberto Louzer.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli; Arias, Ganso e Serna; Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Bruno Boschilla (PR) e Victor Santos (PR)

VAR: Pablo Pinheiro (RN)

Onde Assistir: Premiere