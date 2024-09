Santos vence Operário e volta à liderança da Série B

A Série B tem um novo líder, pelo menos de forma provisória. O Santos venceu o Operário-PR por 1 a 0, neste sábado (28), e voltou à liderança da competição. O triunfo do Peixe aconteceu após bela jogada coletiva, onde Guilherme fez boa jogada antes de dar assistência para o gol de Giuliano na Vila Belmiro. Agora, o Alvinegro Praiano torce por um tropeço do Novorizontino no decorrer desta 29ª rodada para seguir no topo da tabela.

Com o resultado, o Peixe chegou aos 53 pontos, na liderança da Série B. Assim, a equipe abriu dois de vantagem para o Novorizontino, que recebe a Ponte Preta na próxima segunda-feira (30), às 21h (de Brasília), no decorrer desta 29ª rodada.

Mesmo após o resultado, a torcida do Santos xingou e vaiou o técnico Fábio Carille após o apito final na Vila Belmiro.

Por outro lado, o Operário-PR segue na 10ª posição, com 39 pontos. No momento, a diferença para o Mirassol, quarto colocado, é de sete pontos.

O jogo

O Operário começou bem o jogo, mas logo o Santos assumiu o controle da partida. Aos 18 minutos, Wendel Silva tentou de fora da área, mas Gabriel Mesquita defendeu. Três minutos depois, aos 21, o Peixe abriu o placar com Giuliano. Guilherme recebeu um bom passe pela esquerda, fez uma ótima jogada e cruzou para o meia cabecear para o gol: 1 a 0. Após o gol, o Santos ficou mais à vontade no jogo, mas não conseguiu ampliar.

O Santos voltou do intervalo com o objetivo de pressionar o Operário no campo ofensivo e dominar a posse de bola. No entanto, os visitantes conseguiram se impor e levaram dificuldades para o Peixe. Ao mesmo tempo, o ritmo de jogo caiu no decorrer da partida e o Santos segurou o triunfo por 1 a 0 até o apito final.

SANTOS 1X0 OPERÁRIO

Série B-2024 — 29ª rodada

Data e horário: 28/9/2024, às 18h (de Brasília).

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP).

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Jair Cunha e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero (Laquintana, aos 28′ do 2t), Wendel Silva (Julio Furch, aos 36′ do 2t) e Guilherme (Pedrinho, aos 46′ do 2t). Técnico: Fabio Carille.

OPERÁRIO: Gabriel Mesquita; Thales Oleques, Allan Godói (Marco Antônio, aos 36′ do 2t), Willian Machado e Gabriel Feliciano; Índio (Rodrigo Lindoso, aos 17′ do 2t), Vinícius Diniz (Jacy, no intervalo) e Boschilia (Felipe Augusto, aos 8′ do 2t); Rodrigo Rodrigues, Ronaldo (Nathan, aos 18′ do 2t) e Felipe Augusto. Técnico: Rafael Guanaes.

Gol: Giuliano, aos 21′ do 1t (1-0).

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).

Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Schumacher Marques Gomes (PB).

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).

Cartão amarelo: Vinícius Diniz (OPE).

