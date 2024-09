Flamengo x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragem

A reportagem do Jogada10 reuniu todas informações do pré-jogo entre Flamengo e Athletico, pelo Brasileirão - (crédito: Foto: Jogada 10)

Flamengo e Athletico se enfrentam na noite deste domingo (29), às 20h (de Brasília), no Maracanã. O duelo rubro-negro entre cariocas e paranaenses, quarto e 15º colocado, encerra a 28ª rodada desta edição do Campeonato Brasileiro.

Eliminados das copas continentais, os Rubro-Negros buscam pela retomada no Brasileirão para amenizar o clima de crise. O Flamengo ocupa a quarta colocação com 45 pontos, enquanto o Athletico, que soma 31, sonha em chegar à parte de cima da tabela.

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.

Como chega o Flamengo

Tentando juntar os cacos! Assim chega o Flamengo para partida deste domingo (29), no Maracanã. A ineficiência do ataque, e o desajuste defensivo culminaram na eliminação precoce da Libertadores para o Peñarol, na noite da última quinta-feira. Além da pressão por resultados, a comissão técnica rubro-negra também precisa trabalhar para prevenir e superar os problemas físicos no elenco. Por isso, Tite deve optar por um time misto para encarar o Athletico.

Tite não deu muitos indícios de quais mexidas irá promover no time, mas sabe-se que Alcaraz e Matheus Gonçalves estiveram entre os titulares. Pode ser que De La Cruz também seja poupado para decisão contra o Corinthians, na próxima quarta-feira (2).

Como chega o Athletico

O Rubro-Negro paranaense vem de uma derrota por 4 a 1 para o Racing, que culminou na eliminação dos brasileiros nas quartas de final da Sul-Americana. Só com o Brasileirão no calendário, o Athletico precisa vencer para tentar chegar à parte de cima da tabela. O Furacão figura na 15ª colocação com 31 pontos, enquanto o Bragantino, em 11º, soma 32 – três de desvantagem para o Vasco, décimo lugar.

FLAMENGO X ATHLETICO

Campeonato Brasileiro – 28ª rodada

Data e horário: 29/09/2024, às 20h

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Rossi, Wesley, Leo Ortiz, David Luiz, Ayrton lucas, Erick Pulgar, Alcaraz e Arrascaeta, Matheus Gonçalves, Bruno Henrique e Gerson. Técnico: Tite.

ATHLETICO: Mycael; Madson, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Christian e Zapelli; Canobbio, Cuello e Mastriani. Técnico: Lucho González.

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Alex Dos Santos (SC)

VAR: Igor Junio Benevenuto De Oliveira (MG)

