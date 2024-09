Londrina x Ferroviária: onde assistir, escalações e arbitragem

Londrina e Ferroviária se enfrentam neste domingo (29), às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio do Café, em Londrina, pela quinta rodada dos quadrangulares da Série C do Brasileirão. No grupo C da competição, o Tubarão ocupa a terceira colocação, com quatro pontos, enquanto a Locomotiva está na segunda colocação, somando sete.

Onde assistir

A partida terá transmissão da DAZN, do Nosso Futebol+ e do Zapping.

Como chega o Londrina

Com a campanha de apenas uma vitória, um empate e duas derrotas nos confrontos do quadrangular até aqui, o Londrina chega para o confronto na terceira colocação, somando quatro pontos. O Tubarão quer aproveitar o fato de jogar em casa para conquistar o segundo triunfo e sonhar com a zona de acesso.

Além de Iago Teles que estará disponível após cumprir suspensão, o técnico Claudinei Oliveira ainda poderá contar com a volta de Henrique, que estava se recuperando fisicamente. O lateral-esquerdo Caio Roque e o atacante Pablo também estão recuperados.

Como chega a Ferroviária

Na segunda colocação do grupo e em uma situação mais confortável que o adversário, a Ferroviária está ocupando a segunda posição na tabela, com os mesmos sete pontos que o líder. A Locomotiva vem de derrota para o Athletic (MG), por 3 a 0, e vai buscar a recuperação fora de casa.

O técnico Júnior Rocha chega com dúvidas em algumas posições da equipe no duelo, como no ataque e meio de campo, mas o único desfalque pode ser o lateral-esquerdo Lucas Rodrigues.

LONDRINA X FERROVIÁRIA

Brasileirão Série C 2024 – 5ª rodada

Data e horário: 29/09/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Café, Londrina (PR)

LONDRINA: Gabriel Félix; Thiago Ennes, Rayan, Rayan Ribeiro e Maurício;

Tauã, Kadi e Rafael Longuine; Henrique (Calyson), Daniel Amorim e Iago Teles. Técnico: Claudinei Oliveira

FERROVIÁRIA: Saulo; Weverton, Gustavo Medina, Ronaldo Alves e Igor Fernandes; Ricardinho, Xavier, Zé Mateus e Juninho; Carlão (Quirino) e Vitor Barreto. Técnico: Júnior Rocha

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA/GO)

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (VAR-FIFA/RJ)

