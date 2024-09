Grêmio estraga show da torcida alvinegra em Brasília e empata com o Botafogo

Em uma noite marcada por show da torcida alvinegra, com direito a mosaico e coral, o Botafogo tropeçou, em Brasília, contra o Grêmio, pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. No Estádio Nacional Mané Garrincha, o Imortal lutou para conquistar um ponto importante no empate por 0 x 0 contra os atuais líderes da competição e subiu para a 11ª colocação, se afastando um pouco mais do Z-4. O Glorioso, por outro lado, viu o Palmeiras se aproximar na corrida pela taça.

A empolgação alvinegra nas arquibancadas com o momento do clube carioca era evidente. Desde o apito inicial, o estádio explodia a cada carrinho certeiro ou drible dos botafoguenses e chiava quando os gaúchos encostavam na bola. Porém, as primeiras grandes chances apareceram dos pés de Reinaldo e cabeceio de Edenílson, obrigando John a fazer duas boas defesas.

Os ânimos começaram a esquentar após um carrinho de Bastos contra João Pedro, matando um contra-ataque tricolor. Jogadores dos dois times foram para cima de Maguielson Lima Barbosa, uns pedindo a expulsão do zagueiro angolano e os outros protestando contra a marcação da falta em si. As chegadas foram ficando mais fortes e o clima esquentou no gramado, dificultando o trabalho do árbitro brasiliense.

A primeira grande jogada de perigo botafoguense veio só aos 21 minutos. Os laterais chamaram responsabilidade e Marçal achou Vitinho livre na área, em cruzamento com a perna ruim. O lateral-direito tentou deslocar Marchesín de cabeça, mas tirou demais e mandou a bola para fora. O Botafogo não construiu com o bom momento e deixou o jogo esfriar novamente, sendo pouco efetivo nas chegadas à área tricolor.

Se aproveitando dos contra-ataques cedidos pelo adversário, o tricolor gaúcho ameaçava a defesa do Botafogo, se aproveitando dos espaços nas entrelinhas da defesa. Com uma bola lançada nas costas do defensor Barboza, Braithwaite entrou na grande área e finalizou próximo à trave. Com poucas grandes chances em geral, o primeiro tempo acabou sem gols, algo que os gremistas demonstraram apreciar mais pela situação de cada time na tabela.

Botafogo e Grêmio se enfrentaram no Estádio Nacional Mané Garrincha, pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro (foto: Ed Alves/CB/D.A. Press)

Segundo tempo

Na etapa complementar, o alvinegro, que prezou mais pela posse de bola no primeiro tempo, começou incendiando o jogo com Marçal, Tiquinho e Luiz Henrique. O lateral e o ponta, recém-convocado para Seleção Brasileira, finalizaram de fora, enquanto o centro-avante cabeceou acima do gol, após uma bola cruzada no escanteio.

O tricolor gaúcho flertava com o gol nos contra-ataques pragmáticos que a equipe aproveitava, uma vez que as chances de perigo se originaram dali. Reinaldo, ao abusar das extremidades, partindo para cima da área, tocou a bola para Villasanti finalizar ao canto direito de John, raspando na trave. Ainda contando com este recurso, o time sulista compareceu numericamente superior no campo defensivo do Botafogo e Monsalve finalizou uma bola que desviou e foi para fora.

O que o Grêmio não contava é que o Botafogo, além de investir ofensivamente, também se aproveitava das chances de contra-ataque. O alvinegro passou perigo para Marchesín na finalização de Luiz Henrique e no rebote de Vitinho. A torcida da Estrela Solitária executou um coral na arquibancada para estimular o time, que correspondeu com duas finalizações de Alex Telles, uma pela esquerda e outra em bola parada.

Para criar uma expectativa falsa nos torcedores alvinegros, o Botafogo chegou a abrir o placar com Bastos, em uma bola cruzada e rebatida dentro da grande área. Entretanto, o VAR constatou o impedimento do zagueiro goleador e anulou o tento rapidamente. Após a invalidação, o jogo incendiou novamente e Luiz Henrique tomou cartão amarelo por reclamação. Monsalve foi expulso por desviar o braço no rosto do adversário.

Próximo a um desfecho, o Grêmio se mantinha pressionado pelas pressões incessantes do Botafogo, ameaçando a defesa com Junior Santos, travado dentro da grande área. O tricolor reapareceu em mais um contra-ataque de perigo com Kannemann chutando para fora. Com um jogo movimentado e com diversas chances para abrir o placar, o juíz apitou ao centro do campo, encerrou o jogo e decretou o empate dos gaúchos com o líder do campeonato.

Próximos jogos

Ainda líder, o Botafogo segue longe do Rio de Janeiro para mais um duelo contra uma equipe da parte de baixo da tabela. O Glorioso vai, agora, a Curitiba, onde enfrenta o Athletico-PR no próximo sábado (5/10), na Ligga Arena, pela 29ª rodada do torneio nacional.

O Grêmio, por outro lado, volta para casa e enfrenta, na sexta-feira (4/10), o Fortaleza, na Arena. Por ser o último jogo antes da parada para a Data FIFA e do clássico contra o Internacional, o duelo contra os nordestinos em Porto Alegre ganha destaque na batalha tricolor para se afastar do Z4.

Ficha Técnica

Botafogo x Grêmio - 28ª rodada do Brasileirão 2024

Botafogo

John; Vitinho, Bastos, Alexander Barboza e Marçal (Alex Telles); Danilo Barbosa (Allan), Tchê Tchê e Thiago Almada (Jefferson Savarino); Luiz Henrique, Tiquinho Soares (Júnior Santos) e Matheus Martins (Igor Jesus)

Técnico: Artur Jorge

Grêmio

Agustín Marchesín; João Pedro, Gustavo Martins, Walter Kannemann e Reinaldo; Mathías Villasanti, Pepê (Dodi) e Franco Cristaldo (Miguel Monsalve); Edenílson (Igor), Martin Braithwaite (Ronald) e Alexander Aravena (Nathan Fernandes)

Técnico: Marcelo Salles

Cartões amarelos: Bastos, Luiz Henrique, Igor Jesus (Botafogo) ; Mathías Villasanti, Walter Kannemann, Agustín Marchesín (Grêmio)

Cartões vermelhos: Miguel Monsalve (Grêmio)

Público: 30.126 mil pessoas

Renda: aproximadamente R$ 2 milhoes

Local: Estádio Mané Garrincha, Brasília (DF)

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Assistente 1: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (FIFA/CE)

Assistente 2: Brígida Cirilo Ferreira (AL)

Quarto árbitro: Anderson Ribeiro Gonçalves (GO)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

AVAR: Johnny Barros de Oliveira (SC)

*Estagiários sob a supervisão de Danilo Queiroz