Artur Jorge se diz insatisfeito com atuação do Botafogo em empate com Grêmio

Faltou intensidade, ímpeto e até velocidade ao Botafogo no empate sem gols com o Grêmio, na noite deste sábado (28), no Mané Garrincha. O desempenho abaixo do habitual incomodou o técnico Artur Jorge, que admitiu ‘o dia ruim’ da equipe durante entrevista coletiva em Brasília. A equipe de General Severiano se manteve na liderança do Brasileirão mesmo com a igualdade no placar, mas diferença para o Palmeiras caiu de três para um ponto.

“Na análise do resultado, não estamos satisfeitos. Temos que admitir que não tivemos um dia muito bom. No jogo todo, criamos poucas situações de gol e finalizamos poucas jogadas. Tivemos uma posse de bola muito passiva, com pouco ataque à baliza. Há dias assim, temos que admitir e virar a página”, e concluiu:

“Podemos voltar a ter momentos como esse nos dez jogos que faltam. Mas a verdade é que não temos ninguém à frente, temos que retirar o que dá para retirar desse jogo e ter humildade. Nós temos que reconhecer e assumir que hoje não tivemos um bom jogo”.

Queda no desempenho

O rendimento pode estar atrelado à sequência avassaladora no calendário do Botafogo, que desgasta e compromete o físico dos jogadores. O Alvinegro retornou à semifinal da Libertadores após de um jogo muito pegado contra o São Paulo, na quarta-feira passada. Neste sábado (28), três dias depois, recebeu o Grêmio fora do Rio, em Brasília, devido ao acordo firmado no meio do ano.

“Quando falo do contexto, falo do jogo em si concretamente, não falo dos jogos anteriores. Fato que hoje tivemos um Grêmio que procurou defender sempre muito próximo de sua área, que se defendeu com uma linha de seis e nos retirou um pouco do espaço… esse é o contexto que eu falo”, explicou o técnico alvinegro.

Artur Jorge continuou: “Se quiser acrescentar o fato de termos jogado aqui dois dias depois de ter feito um jogo com o grau de exigência física e mental que tivemos. Faz parte. Se quiséssemos jogar amanhã no Nilton Santos, seria mais um dia para nós. Seria muito para falar, então, vamos falar apenas sobre a exibição”.

Compromissos do Botafogo

O líder do Brasileirão terá um tempo de descanso crucial para dar gás nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Eliminado da Copa do Brasil, o Botafogo só retorna aos gramados no próximo sábado (5) para encarar o Athletico, Às 16h30, na Ligga Arena.

Artur Jorge inclusive lamentou o gosto amargo do empate com o Grêmio antes da ‘pausa’ no calendário. “De fato nós fechamos hoje um ciclo de uma sequência de jogos de grande exigência e com pouco espaço de tempo. Era um ciclo que nos custa não ter ganho hoje, queríamos ter terminando esse ciclo com mais uma vitória porque sabemos que teremos uma semana completa até o próximo jogo”, disse.

