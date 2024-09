São Paulo vence Corinthians por 3 x 1 no primeiro Majestoso em Brasília

Lucas foi o autor do primeiro gol são paulino no Mané Garrincha - (crédito: Ed Alves / CB / DA Press)

A primeira versão do clássico paulista entre São Paulo e Corinthians realizado em Brasília trouxe sorte à equipe do MorumBIS. Diante de 25.898 mil são paulinos no estádio Mané Garrincha, em Brasília, neste domingo (29), o tricolor se aproveitou da torcida única nas arquibancadas e de duas expulsões do rival para vencer por 3 x 1. Os gols foram marcados por Lucas, Arboleda e André Silva para o tricolor; e Yuri Alberto em nome do alvinegro. O confronto foi válido pela 28ª rodada do Brasileirão.

O triunfo conquistado pelo time mandante da 361ª edição do Majestoso, como é chamado o encontro entre os rivais, não só sustenta o bom retrospecto do São Paulo na capital federal. Fortalece, além disso, a maré favorável em clássicos disputados longe da Terra da Garoa. No total, são 20 jogos disputados na capital do país, com oito vitórias, 11 empates e apenas uma derrota.



Em relação aos Majestosos, o tricolor saiu vitorioso em três de quatro oportunidades. Em 1965, venceu por 1 x 0, em Recife. Trinta anos depois, houve empate por 2 x 2, em Goiânia. Durante a decisão do torneio amistoso Flórida Cup, nos Estados Unidos, as equipes empataram em 0 x 0. Nos pênaltis, entretanto, vitória são paulina por 4 x 3. No Mané, sorriu pela terceira vez.



Com os três pontos, o São Paulo sobe na tabela e ocupa momentaneamente a quarta colocação, com 47 pontos. Na próxima rodada, o tricolor visita o Cuiabá, no Mato Grosso, às 19h de sábado (5/10).



No outro extremo, o Corinthians perde a chance de deixar a zona de rebaixamento. Dono de 28 pontos, depende, agora, de outros resultados para que ainda possa atingir o objetivo caso vença o Internacional, também no sábado, no mesmo horário, na Neo Química Arena. Nesse meio tempo, porém, abre as semifinais da Copa do Brasil contra o Flamengo, às 21h45 de quarta-feira (2/10), no Maracanã.



Expulsão é determinante



O apoio efusivo da torcida tricolor à equipe e as vaias e provocações ao adversário eram destaque no começo da partida. Em campo, o Corinthians apostava na marcação pressão, e tentava inibir o adversário no meio campo. O São Paulo, porém, persistia na ofensividade, e criava jogadas com o auxílio de Lucas Moura. Foi Luciano, entretanto, quem começou a dar trabalho para Hugo Souza. O camisa 9 finalizou uma bola pela ponta esquerda, mas sem muito perigo.



O clima do jogo acompanhava o calor e a baixa umidade na capital federal. Fagner impediu sequência de jogada com falta em Lucas. Por isso, foi advertido com cartão. Luciano também acabou advertido, por chute forte em André Ramalho. O embate era, sobretudo, truncado. Apesar de começo positivo do Corinthians, o São Paulo tomava, de pouco e pouco, as rédeas da partida. Mesmo sem chances claras, dominava, por exemplo, a posse da bola, com 56% a 44%, à altura dos 30 primeiros minutos de jogo.



Com cabeceio e batida de fora da área, Lucas e Calleri, respectivamente, não tiveram sucesso. Tudo mudou com uma ida do árbitro Rafael Klein ao VAR. Por um pisão em Bobadilla, Fagner acabou expulso ao receber o segundo cartão amarelo. Com pênalti assinalado, Lucas abriu o placar: 1 x 0.



Corrida frustrada atrás do prejuízo



Com um a menos, o Corinthians tentava correr atrás do prejuízo através de mudanças propostas por Ramón Díaz na volta do intervalo. A entrada de Félix Torres, terceiro zagueiro em campo, aconteceu com o intuito de fortalecer a primeira linha. Já as adições de Coronado e Carrillo, para deixar o meio de campo mais móvel.



Com subidas sucessivas ao ataque, o alvinegro esteve a centímetros de empatar. Yuri Alberto se esticou, mas não alcançou a gorducha. O São Paulo respondeu com lançamento em direção a Calleri. O homem-gol do São Paulo foi ao mano a mano com Hugo Souza, mas falhou ao tentar converter a chance clara.



O Corinthians entrou em débito ainda maior ao ter mais um jogador expulso. André Ramalho foi para o chuveiro mais cedo ao ter flagrada uma cotovelada no rosto de Luciano. O confronto adotava certa sonolência a partir daí.



O São Paulo brigava, enquanto isso, para não adotar passividade em campo e selar a vitória. Em cobrança de escanteio de Wellington Rato, Arboleda subiu alto e testou sem chances para Hugo: 2 x 0. O Corinthians até diminuiu com o Yuri Alberto, em voleio de dentro da área. O tricolor buscava mais um gol para dar alegria aos torcedores que compareceram mesmo após a eliminação na Libertadores, diante do Botafogo. Em uma bola enfiada para André Silva, o ponta ficou sozinho com o goleiro alvinegro para marcar: 3 x 1 na capital federal.

Ficha Técnica:



São Paulo 3 x 1 Corinthians - 28ª rodada do Brasileirão 2024



Data e horário: Domingo, 29 de setembro de 2024, às 16h



Local: Estádio Mané Garrincha, Brasília (DF)



Gols: Lucas de pênalti, Arboleda de cabeça, André Silva chute de dentro da área(São Paulo); Yuri Alberto, chute de dentro da área (Corinthians)



Cartões amarelos: Luciano, Alan Franco (São Paulo) ; Fagner, Romero, Igor Coronado (Corinthians)



Expulsão por segundo cartão amarelo: Fagner (Corinthians)



Expulsão por agressão: André Ramalho



Público: 25.898 mil pessoas



Renda: R$ 2.928,201,50 mil



Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS)



Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (MG)



Assistente 2: Rafael Da Silva Alves (RS)



Quarto árbitro: Anderson Ribeiro Gonçalves (GO)



VAR: Daniel Nobre Bins (RS)



São Paulo



Rafael,Rafinha (Erick), Arboleda, Alan Franco e Welington (Jamal Lewis); Luiz Gustavo e Bobadilla (Liziero); Lucas, Luciano (Ferrarezi) e Wellington Rato (André Silva); Calleri. Técnico: Zubeldía

Corinthians



Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu (Félix Torres) ; José Martínez (André Carrillo), Charles (Gustavo Henrique), Breno Bidon (Igor Coronado) e Rodrigo Garro (Memphis Depay); Romero e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz

*Estagiários sob a supervisão de Danilo Queiroz