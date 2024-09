São Paulo derrota o Corinthians e entra no G4 do Brasileirão

Neste domingo (29), o São Paulo derrotou o Corinthians por 3 a 1, no Mané Garrincha, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Tricolor saíram com Lucas Moura, Arboleda e André Silva. O Timão descontou com Yuri Alberto. Com o placar, o Tricolor chegou aos 47 pontos e ocupa a quarta colocação. O Alvinegro está no 17º lugar, com 28 pontos.

Calendário

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo visita o Cuiabá, na Arena Pantanal. Enquanto isso, o Corinthians recebe o Internacional, na Neo Química Arena.

Primeiro tempo com gol do São Paulo

Os primeiros 45 minutos começaram de forma lenta. Apesar da vontade de ambos em buscar o resultado, quase nada era criado de muito perigo. Menção honrosa para o São Paulo, que chegou a dar um pouco mais de trabalho na cabeçada de Wellington Rato e finalização de Luciano.

O jogo só embalou nos minutos finais. Fagner, que já tinha cartão amarelo, pisou no pé de Calleri dentro da área. O VAR indicou a revisão e o árbitro apontou para a marca da cal. Na cobrança, Lucas Moura abriu o placar. Pouco depois, Calleri teve a chance de sacramentar a vitória, mas a sua finalização saiu pela linha de fundo.

Segundo Tempo agitado

Incomodado com a postura, Ramón Diaz voltou do vestiário com três mudanças. Melhor organizado, o Corinthians teve uma chance com Romero. Igor Coronado fez jogada individual e cruzou rasteiro. O camisa 11 se esticou todo, mas não empurrou para a rede. A resposta do Tricolor veio com Wellington Rato. O meio-campo saiu na cara de Hugo Souza e bateu para fora.

Aos 17 minutos, a vida do Corinthians ficou ainda mais complicada. Em lance infantil, o zagueiro André Ramalho acertou o cotovelo na cara de Luciano com o jogo parado e, logo depois da revisão no VAR, Rafael Rodrigo Klein expulsou o defensor.

Dos 30 minutos em diante o clima pegou fogo dentro de campo. O primeiro lance veio com o São Paulo. Logo depois da cobrança de escanteio, Arboleda subiu tranquilo e testou para o fundo da rede. O Corinthians, que parecia entregue, voltou ao jogo de forma surpreendente. A zaga do Tricolor deu bobeira na bola parada e Yuri Alberto, sozinho, bateu firme para descontar o marcador.

Nos minutos finais, com a necessidade de buscar o empate, o Timão cedeu diversos contra-ataques ao São Paulo, mas o Tricolor só conseguiu definir o placar aos 52 minutos. André Silva saiu na cara de Hugo Souza e bateu firme na saída do goleiro, 3 a 1.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 3 X 1 CORINTHIANS

Brasileirão-2024 – 28ª rodada

Local: Mané Garrincha, Brasília (DF)

Data e horário: 29/9/2024, às 16h (de Brasília)

Gols: Lucas Moura, 52’/1ºT (1-0); Arboleda, 29’/2ºT (2-0); Yuri Alberto, 32’/2ºT (2-1); André Silva, 52’/2ºT (3-1)

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha (Ferraresi, 25’/2ºT), Alan Franco, Arboleda e Wellington Silva (Jamal Lewis, 38’/2ºT); Luiz Gustavo, Bobadilla (Liziero, 25’/2ºT), Wellington Rato (André Silva, 38’/2ºT) e Lucas Moura; Luciano (Erick, 25’/2ºT) e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Fágner, Cacá, André Ramalho e Matheus Bidu (Félix Torres, intervalo); José Martínez (Igor Coronado, invervalo), Charles (Gustavo Henrique, 22’/2ºT), Breno Bidon (Carrillo, intervalo) e Garro (Memphis Depay,14’/2ºT); Ángel Romero e Yuri Alberto. Técnico: Ramon Díaz.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Rafael Da Silva Alves (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartão Amarelo: Luciano, Rafinha, Alan Franco, Calleri, Erick (SAO); Fagner, Romero, Igor Coronado (COR)

Cartão Vermelho: Fagner (COR); André Ramalho (COR)

