Yuri Alberto resume atuação do Corinthians: “Tarde lamentável”

Neste domingo (29), o Corinthians foi derrotado pelo São Paulo por 3 a 1, no Mané Garrincha, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o placar, o time de Ramón Díaz permanece na zona de rebaixamento, com 28 pontos.

O atacante Yuri Alberto, autor do único gol da equipe na partida, não escondeu a sua frustração logo depois da partida. Na entrevista, ele garantiu que o time vai aumentar a carga de trabalho para buscar a fuga do Z4, que tem sido um grande fardo na temporada da equipe.

“Tarde lamentável. Se tivesse de igual para igual, teria sido um jogo diferente. Ocasião difícil de acontecer, mas lamentável. A gente vai trabalhar bastante para fugir dessa zona que é muito difícil para nós”, disse ao Premiere.

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians de Yuri Alberto vai encarar o Internacional, na Neo Química Arena. O jogo está marcado para o dia 5 de outubro. Vale citar, que as próximas duas rodadas do Brasileirão, o Alvinegro terá jogos em seu estádio. Além do Colorado, o outro confronto diante do torcedor será contra o Athletico. Nos últimos compromissos em seu estádio vitórias contra o Flamengo e Atlético-GO.

