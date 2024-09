Arboleda comemora vitória para acalmar ambiente no São Paulo

Neste domingo (29), o São Paulo levou a melhor diante do Corinthians por 3 a 1, no Mané Garrincha, em clássico válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo serviu para amenizar a pressão em cima do elenco, que no meio da semana, foi eliminado da Libertadores da América.

Por falar na queda do torneio continental, o revés para o Botafogo ainda ecoa na cabeça dos são-paulinos. Logo depois do jogo, o zagueiro Arboleda concedeu entrevista coletiva e citou o triunfo para elevar o ânimo dos seus companheiros.

“O tamanho da vitória é muito importante para nós. Viemos de desqualificação na Libertadores, mas temos que continuar, não pode abaixar a cabeça, o ânimo. Parabenizar o grupo porque a gente sabia que seria um clássico difícil. Comemorar um pouquinho (os 300 jogos). Estamos um pouco tolhidos pela eliminação no meio da semana, mas agora é jogo a jogo”, afirmou ao Premiere.

Com a vitória, o São Paulo fica momentaneamente com a quarta colocação do Campeonato Brasileiro, com 47 pontos. O próximo compromisso da equipe será no sábado, dia 5 de outubro, quando encara o Cuiabá, na Arena Pantanal. Vale citar, que o Tricolor tem apenas o Brasileirão até o fim do ano, pois está fora das copas.

