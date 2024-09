Antônio Carlos detona arbitragem após derrota do Fluminense: ‘Erro grotesco’

O zagueiro Antônio Carlos ficou não ficou satisfeito com a arbitragem na derrota do Fluminense diante do Atlético-GO por 1 a 0, neste domingo (29), fora de casa, pela 28ª rodada do Brasileirão. Os tricolores reclamaram de uma possível saída da bola pela linha de fundo no lance do gol de Janderson.

“Não pode acontecer o que aconteceu. O bandeira deu (a saída de bola). A gente tem uma reunião no início do ano que dizem que, na dúvida, o árbitro tem que olhar o VAR. Não pode ser decisão do VAR. Estávamos fazendo um bom trabalho, mas tudo é jogado fora por um erro grotesco. Isso é inadmissível”, disse.

Antônio Carlos, aliás, também lamentou a falta de pontaria do ataque tricolor na derrota diante do Atlético-GO.

“Sabíamos que depois da eliminação seria um jogo difícil, que teríamos que competir e brigar, independente da situação do campeonato. Sabíamos que seria muito difícil. Tivemos chances, eles também. Fica a lição que temos que colocar a bola para dentro. Vamos continuar batalhando”, afirmou.

Com a derrota, o Fluminense, afinal, se manteve em 18º lugar com 27 pontos e em situação cada vez mais delicada no Brasileirão. O Tricolor, aliás, volta a campo na próxima quinta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Maracanã, pela 29ª rodada, em partida que marca o reencontro com o técnico Fernando Diniz.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.