Zubeldía elogia elenco do São Paulo após eliminação na Libertadores

O técnico Luis Zubeldía elogiou o elenco do São Paulo após a vitória sobre o Corinthians por 3 a 1, no Mané Garrincha, em Brasília, neste domingo. Assim, o comandante fez questão de valorizar o resultado da partida, que foi importante para ajudar a superar a eliminação da Libertadores para o Botafogo, na última quarta-feira.

“É difícil analisar o rendimento, vínhamos de uma semana muito difícil. Colocar em cima da mesa a análise de jogo me parece desnecessário. Sabíamos que necessitávamos ganhar, não só por nós, pelos torcedores, por nossa família. Apesar da dor, a Libertadores era nosso motor mais importante do ano, soubemos jogar com essa dor, e pouco a pouco ir crescendo no Brasileirão, para isso é importante ganhar hoje”, afirmou o treinador, que frisou que é necessário saber lidar com a dor da derrota:

“Esse esporte há de saber conviver com a dor da eliminação. Quando terminou o jogo, o primeiro que fiz foi saudar os jogadores, sei o que sentem eles, saudar os torcedores, vieram aqui nos apoiar”.

Zubeldía valoriza vitória no clássico

O São Paulo ficou com um jogador a mais no fim do primeiro tempo, após Fagner cometer pênalti em Calleri, receber o segundo amarelo e ser expulso. O lance gerou o primeiro gol tricolor na partida. Na etapa final, foi a vez de André Ramalho levar o vermelho.

“Demos um passo bom apesar da dor. Ganhar um clássico não é algo menor. Tínhamos de jogar com essa dor. Nós vencemos. Analisar se poderíamos ter feito mais gols, hoje não tem sentido. Era um clássico, depois de uma semana em que estou muito triste, os jogadores também, e mesmo assim demonstramos que somos muito competitivos, por isso estamos entre os 5. Temos espírito. Faremos todo o possível para jogar a Libertadores seguidamente. Muitas equipes boas com poder econômico, não é fácil, mas vamos jogo a jogo para terminar o melhor possível”.

Sem Alan Franco, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o São Paulo volta a campo no próximo sábado (5) para enfrentar o Cuiabá, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A vitória sobre o Corinthians fez o Tricolor entrar provisoriamente no G4 da competição, superando o Flamengo, que ainda joga neste domingo contra o Athletico-PR, na tabela de classificação. A equipe chegou a 47 pontos, na quarta colocação.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.