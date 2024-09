Novorizontino x Ponte Preta: onde assistir, escalações e arbitragem

Novorizontino e Ponte Preta se enfrentam nesta segunda-feira (30), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Jorge de Biasi, em Novo Horizonte, pela 29ª rodada da Série B do Brasileirão. Buscando reassumir a liderança, o time aurinegro se encontra na segunda colocação, com 51 pontos, dois a menos que o líder Santos. A Macaca, na parte de baixo da tabela, somando 32 e ocupando a 15ª posição, precisa de uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento. O duelo colocará frente a frente, mais uma vez, pai e filho, em situações bem diferentes. Enquanto Eduardo Baptista luta pelo acesso e título com o Tigre do Vale, Nelsinho está brigando para não cair para a Série C com o time de Campinas.

Onde assistir

A partida será transmitida pelo SporTV e Premiere.

Como chega o Novorizontino

O vice-líder do campeonato quer recuperar a liderança e vai contar com a torcida, jogando em casa, para tentar atingir o objetivo. Há cinco jogos invicto, chega em um bom momento. Em seu último confronto, empate por 1 a 1 fora de casa contra o Santos.

Jordi, que ficou de fora do último confronto, devido ao nascimento do filho, pode retornar nesta segunda. Para a partida, o técnico Eduardo Baptista poderá contar com todo o elenco, pois não há suspensos.

Como chega a Ponte Preta

Na reta final da Segundona, a Macaca chega para o desafio com uma situação complicada no campeonato. A derrota para o América-MG em casa, na última rodada, ligou o alerta e, portanto, a equipe precisa de uma vitória fora para se afastar do Z4, que está a apenas dois pontos de distância.

Para o duelo, Nelsinho Baptista terá que improvisar na lateral esquerda, pois não poderá contar com Heitor Roca, lesionado, e Gabriel Risso, que foi expulso no último jogo. Pedro Rocha poderá entrar em campo, pois o departamento jurídico do clube conseguiu efeito suspensivo para o goleiro.

NOVORIZONTINO X PONTE PRETA

Brasileirão Série B 2024 – 29ª rodada

Local: Estádio Jorge de Biasi, Novo Horizonte (SP)

Data e horário: 30/09/2024, às 21h (de Brasília)

NOVORIZONTINO: Airton; César Martins, Rafael Donato e Patrick; Rodrigo Soares, Eduardo, Marlon e Waguininho; Pablo Dyego, Neto Pessoa e Rodolfo. Técnico: Eduardo Baptista

PONTE PRETA: Pedro Rocha; Luiz Felipe (João Gabriel), Mateus Silva (Joílson), Sérgio Raphael e Igor Inocêncio; Emerson Santos, Emerson, Ramon e Elvis; Dodô e Gabriel Novaes. Técnico: Nelsinho Baptista.

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

