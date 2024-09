Remo e Volta Redonda retornam à Série B em 2025

O Remo garantiu, neste domingo (29/9), o seu acesso à Série B do Brasileiro. Pela penúltima rodada do Grupo A da fase final da Série C, os remistas venceram o São Bernardo por 1 a 0, no Mangueirão, em Belém. O gol foi de Ytalo, nos acréscimos do primeiro tempo. Com isso chegou aos nove pontos e assegurou ao menos o segundo lugar, que vale o acesso. E quem também se deu bem com este resultado foi o Volta Redonda, que está de volta à Série B após 26 anos. O Voltaço fez o dever de casa e venceu o Botafogo-PB por 2 a 1, no último sábado, no Estádio Raulino de Oliveira e também tem nove pontos. Como resta apenas uma rodada para o fim da fase, São Bernardo (cinco pontos) e Botafogo-PB (dois) não podem mais alcançálos.

Agora, ainda restam duas vagas para a Segundona de 2025. Mas no outro grupo, o B, que está totalmente em aberto: Athletic, Ferroviária e Londrina estão com sete pontos o Ypiranga-RS, com seis. Assim todos têm chance.

A última e decisiva rodada acontece no próximo sábado (5), com todos os confrontos no mesmo horário, às 17h30 (de Brasília). Confira os confrontos:

Botafogo-PB x Remo-PA

Athletic-MG x Londrina

Ferroviária x Ypiranga-RS

São Bernardo x Volta Redonda

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.