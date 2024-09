Tite respeita críticas e afirma ter respaldo da diretoria do Flamengo

Xingado pela torcida durante a vitória suada do Flamengo sobre o Athletico neste domingo (29), pelo Brasileirão, Tite comentou sobre os xingamentos e as ofensas durante a partida. Em entrevista coletiva após o jogo, o treinador destacou ainda que é respaldado constantemente pela diretoria.

“Compreensão e respeito. Entendo as manifestações e o amor do torcedor pelo clube. Busco trazer essa maturidade aos atletas para que tenham capacidade de resistir, resiliência, de tentar como aconteceu. Por isso mereceu o placar. Nos últimos três jogos tivemos o desempenho, mas não o resultado. Desta vez, tivemos o desempenho e o resultado”, disse.

“Respaldo da direção é constante, diário, de todos os momentos. Quando fala de fortalecimento de uma equipe toda, ela vem dentro das hierarquias. A hierarquia superior, que é a direção com o Flamengo, a comissão técnica e os atletas.

Com o resultado, o Flamengo volta o G4, com 48 pontos, na quarta colocação. Agora, o Rubro-Negro carioca, em clima mais tranquilo, encara o Corinthians, às 21h45, nesta quarta-feira (3/10), pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil.

Trechos da coletiva de Tite

Satisfeito com o resultado: “O trabalho só vai ser devidamente julgado após o término. Agora é oportuno ou inoportuno. Eu tenho uma atenção: estar representando com dignidade o cargo que fui convidado. Mais competente em um momento, menos em outro, talvez não atendendo as pessoas como querem, mas sempre com respeito.”

Título da Copa do Brasil ameniza Libertadores? “A principal competição era aquela. Saímos e é inquestionável. Temos que olhar para frente, estamos sentidos, sei que era a principal competição. Passou, é olhar para frente.”

Cair na Copa do Brasil pode causar demissão? “Ao término do ano, associado a essa pergunta, vai ter “tchau” ou não. Mas aí não depende de mim, depende da sequência do trabalho. Deixa eu terminar, que a gente vê se foi bom ou não foi.”

Efetividade: “Nós já mudamos hoje. Mudamos a rotina, a formatação com um 9 de movimentação. Leva tempo para ajustar esse processo.”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.