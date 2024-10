Saída de Tite repercute positivamente, e chegada de Filipe Luís ao Flamengo divide opiniões

O Flamengo oficializou a saída do técnico Tite na manhã desta segunda-feira (30), após a vitória sobre o Athletico, pelo Brasileirão. O Rubro-Negro informou, ainda, que Filipe Luís assumirá a equipe interinamente nos próximos compromissos. Apesar da demissão de Adenor Bachi ter tido um impacto prevalentemente positivo, torcedores demonstraram preocupação com o desafio imposto ao ex-lateral e ídolo histórico do clube – que iniciou a trajetória como treinador no início deste ano.

“O clube de Regatas do Flamengo informa que o técnico Tite e sua comissão técnica não comandam mais o elenco rubro-negro. A direção agradece aos profissionais e deseja sorte na continuidade de suas carreiras. Filipe Luís assume a equipe interinamente”, dizia o comunicado.

O último ato de Tite como técnico do Flamengo ficou marcado pelos xingamentos e vaias nas arquibancadas de um Maracanã vazio, com a menor média de público do clube no ano. Críticas essas que reverberaram nas redes sociais, visto que já havia um forte apelo para saída do treinador.

Repercussão nas redes sociais

Tite estreou pelo Flamengo no dia 19 de outubro de 2023 e deixou o clube no mesmo mês, após 68 jogos à frente da comissão técnica. Nesse período, venceu 41 partidas, empatou 11, sofreu 16 derrotas e comemorou 108 gols da equipe.

Os números não refletem o desempenho de um Flamengo extremamente frágil ofensiva e defensivamente. Mesmo com o excesso de lesionados, o Rubro-Negro performava muito abaixo do esperado e, a partir dai, começou a pressão pela saída do treinador nas redes sociais. O movimento existia há um tempo, antes mesmo da eliminação para o Peñarol.

TITE FOI DEMITIDOOOOO GRAÇAS A DEUS — Ana Clara (@esposadogabigol.bsky.social) September 30, 2024 at 10:31 AM

acordei com a notícia que o Tite caiu, nunca fui triste. — cl ??? (@cl7.bsky.social) September 30, 2024 at 10:31 AM

O apelo pela saída do técnico estourou a bolha da web e passou a ecoar no Maracanã, principalmente na noite do último domingo (29), em mais um caso de performance abaixo mesmo com vitória. Não tinha mais clima, e torcedores apelavam para demissão antes das semifinais da Copa do Brasil. Por outro lado, a escolha por Filipe Luís, que ainda não tem experiências como treinador no profissional, traz preocupações aos rubro-negros, que pedem por paciência com o ídolo.

Tite caiu!! ???????????????? Mas vamos a uma análise calma e racional. Filipe Luis, é ídolo! Amamos!

Gostaríamos de ver pelo que tem de conhecimento e tals. Mas é o primeiro time profissional do cara! E é o Flamengo. Vamos com calma!

Ele é um tiro no escuro. Mas confiamos e vamos torcer que dê certo. — Judson Almeida (@judsonalmeida.bsky.social) September 30, 2024 at 10:25 AM

filipe luis técnico do flamengo

estou AFLITO a torcida do flamengo tem uma paciência muito curta, e eu só espero que abracem ele de todas as formas já estou feliz com a demissão do tite

mas com medo — pedro (@psdruo.bsky.social) September 30, 2024 at 10:25 AM

Tite caiu

Sou capaz de apostar que o Filipe Luiz vai dar um baile no experiente Ramon Díaz. Conheço a marcação wi fi do Corinthians. Só olha o adversário jogar e torce pelo individual e pelo erro alheio

Assim desde o segundo turno de 2017. — Jotta Jota (@jotta286.bsky.social) September 30, 2024 at 10:26 AM

Corintianos ironizam demissão de Tite

Claro que a saída de Tite não passou batida dos comentários dos torcedores do Corinthians, que se frustraram quando o técnico fechou com o Flamengo em outubro do ano passado. Isso porque o Alvinegro paulista, que o tem como um dos ídolos, tentou a contratação de Adenor, que optou pelo projeto do Rubro-Negro.

FALAAAAAAAAA TITE HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA [image or embed] — Cortinas ao Contrário (@snaihtniroccccc.bsky.social) September 30, 2024 at 8:05 AM

Além disso, a saída de Tite do Flamengo também interessa aos corintianos. Isso porque os clubes vão se enfrentar na próxima quarta-feira (2), em busca de uma vaga na decisão da Copa do Brasil. Os times mais populares do país disputam o jogo de ida no Maracanã, às 21h45, no primeiro compromisso de Filipe Luís como interino.

