Ídolo da Nação, Filipe Luís vive ‘ascensão meteórica’ ao assumir como interino do Flamengo

Despedida de Filipe Luís como jogador do Flamengo, no Maracanã, diante da torcida - (crédito: Foto: Gilvan de Souza / CRF)

Apesar da vitória, por 1 a 0, sobre o Athletico-PR, no Maracanã, o Flamengo voltou a apresentar um desempenho abaixo do potencial do elenco, algo que gerou a demissão do técnico Tite. Assim, a direção do clube anunciou que o ex-jogador Filipe Luís, atual comandante do time sub-20, assume o Rubro-Negro, de forma interina.

Ídolo em campo, com diversas conquistas e uma carreira vitoriosa como jogador, o lateral anunciou, há menos de um ano (novembro de 2023), que penduraria as chuteiras, de forma oficial. O catarinense jamais escondeu o desejo de permanecer no futebol e seguiu o caminho para ser treinador.

Títulos em duas categorias na base rubro-negra

Dentro do próprio Flamengo, recebeu a oportunidade como comandante do time sub-17 e logo exerceu sua nova função no mundo do futebol. Em meio à nova chance, o ex-jogador recusou o convite da CBF para assumir o posto de coordenador de seleções, afinal o plano era ter a prancheta em mãos, à beira do campo.

Assim, em poucos meses veio a primeira conquista, demonstrou que seguia com a mesma estrela de quando estava dentro das quatro linhas. Conquistou a Copa Rio Sub-17 e logo subiu para o Sub-20. Na nova categoria, ergueu a taça do inédito Intercontinental sobre o Olympiacos, por 2 x 1, no fim de agosto.

Como interino, o profissional já terá um desafio importante para a reta final da temporada do Flamengo, nesta quarta-feira (2). O jogo de ida diante do Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil. O duelo acontece às 21h45 (de Brasília), no Maracanã, diante da torcida que o consagrou como ídolo de uma geração vitoriosa.

Por fim, Filipe Luís fez 175 jogos pelo Flamengo, com 111 vitórias, 32 empates, 32 derrotas e quatro gols marcados. No clube desde 2019, o lateral conquistou 10 títulos. Libertadores (2019 e 2022), Brasileirão (2019 e 2020), Copa do Brasil (2022), Supercopa (2020 e 2021), Recopa (2020) e Cariocas (2020 e 2021).

