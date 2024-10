Em três competições, Atlético enfrenta agenda intensa

O Atlético participa, neste momento, das três principais competições: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Com um calendário apertado, o Galo se prepara para grandes desafios.

Nesta quarta-feira (2/10), o Galo inicia a disputa das semifinais da Copa do Brasil, enfrentando o Vasco. O primeiro jogo ocorre esta semana, enquanto o segundo será no dia 19 de outubro, no Rio de Janeiro. Se avançar, o clube mineiro poderá enfrentar Flamengo ou Corinthians na grande decisão.

No dia 22 de outubro, o Galo terá outra importante partida: receberá o River Plate na Arena MRV, pela primeira partida das semifinais da Copa Libertadores da América. Na semana seguinte, em 29 de outubro, o time viajará para Buenos Aires para a partida de volta. Caso avance, o time alvinegro poderá enfrentar Peñarol ou Botafogo.

Além disso, o Atlético ainda tem o Campeonato Brasileiro em disputa. Atualmente, o Galo ocupa a 10ª posição, com 36 pontos. Entre os jogos da Copa do Brasil e Libertadores, o time mineiro enfrentará o Vitória (em casa), o Fortaleza (fora) e o Internacional (fora).

Por fim, é importante destacar que o Galo terá um período de descanso durante a Data FIFA, que ocorrerá entre 5 e 15 de outubro.

