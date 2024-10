Neymar está perto de marca financeira atingida apenas por Cristiano Ronaldo e Messi

O atacante Neymar está perto de alcançar um feito atingido apenas por Cristiano Ronaldo e Messi entre os jogadores em atividade no futebol. Atualmente no Al-Hilal, o brasileiro alcançará em breve a marca de US$ 1 bilhão (R$ 5,4 bilhões) em ganhos financeiros durante sua carreira. O levantamento é do ‘Blog do Rafael Reis’, do Uol.

De acordo com os dados, baseados nas listas anuais da revista norte-americana ‘Forbes’ com os atletas mais bem pagos do mundo, Neymar já faturou pelo menos US$ 825,5 milhões (R$ 4,5 bilhões). O montante leva em consideração os salários recebidos pelo camisa 10 nos clubes que defendeu até o momento (Santos, Barcelona, Paris Saint-Germain e Al-Hilal). Além disso, a conta também inclui ganhos com publicidade e exploração da sua marca. Investimentos financeiros e outros empreendimentos do jogador não entram nesta conta.

A expectativa é que o brasileiro se torne um bilionário (em dólar) nos próximos 12 meses (ano final de contrato), tendo em vista que ele recebe US$ 160 milhões (R$ 870,3 milhões) anuais no Al-Hilal – o terceiro maior salário do futebol mundial. Com pouco menos de US$ 15 milhões (R$ 81,6 milhões) para completar a marca, o valor deve ser complementado com ganhos em marketing.

Atualmente, só Cristiano Ronaldo e Messi alcançaram a marca do bilhão em faturamento. O português lidera o ranking, com um faturamento de US$ 1,485 bilhão (pouco mais de R$ 8,1 bilhões). Enquanto isso, o camisa 10 do Inter Miami, que aparece tem US$ 1,340 bilhão (R$ 7,3 bilhões) arrecadado em pagamentos e aparece logo atrás.

Neymar volta a treinar com elenco do Al-Hilal

Após quase um ano, Neymar retornou às atividades com os companheiros de Al-Hilal no último domingo (29). Nas redes sociais, o jogador celebrou a volta. O atacante sofreu uma lesão no joelho esquerdo durante um jogo da Seleção Brasileira contra o Uruguai nas Eliminatórias para Copa do Mundo de 2026 em outubro do ano passado. No entanto, ainda não tem previsão para entrar em campo oficialmente pela equipe árabe.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.