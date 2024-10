Vasco deve ir ao STJD contra troca de datas da semi da Copa do Brasil

Pedrinho, presidente do Vasco, criticou abertamente a decisão da CBF - (crédito: Leandro Amorim)

O Vasco tem se posicionado contra a decisão da CBF de alterar as datas dos jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil. Assim, o clube carioca pretende acionar o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e não descarta ir à Justiça comum. Na visão da direção cruz-maltina, a decisão beneficiou Atlético-MG e Flamengo (que enfrenta o Corinthians na outra chave). A informação é do portal “ge”.

Vale lembrar que o presidente Pedrinho e o diretor de futebol Marcelo Sant’Ana se manifestaram contra as alterações. As mudanças aconteceram após um pedido do Flamengo, que tem jogadores convocados na Data Fifa. Por outro lado, o clube de São Januário discordou da atitude da entidade e se baseia em artigos do Regulamento Geral de Competições (RGC).

– As datas-base da Copa do Brasil foram divulgadas no dia 5 de janeiro e, conforme o regulamento da CBF, “compete à DCO… elaborar e fazer cumprir o Calendário Anual das Competições e suas respectivas tabelas”;

– Perder atleta por Data Fifa não é motivo para mudar dia de jogo, como consta no regulamento: “A convocação de atletas para integrar seleções nacionais não assegura aos seus clubes o direito de alterar as datas de suas partidas em competições”.

– As partes que podem pedir mudança na data de uma partida são: clube mandante, federação mandante ou detentor dos direitos de transmissão.

A CBF alterou as datas das semifinais da Copa do Brasil para o final de semana dos dias 19 e 20 de outubro. Além disso, a entidade antecipou os jogos do Brasileirão que envolvem os semifinalistas para os dias 16 e 17 de outubro.

