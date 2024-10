Lucas diz que clássico poderia ter sido ‘mais tranquilo’ para o São Paulo

O São Paulo venceu o Corinthians por 3 a 1 neste domingo (29/9), em Brasília, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor construiu um placar favorável, teve dois jogadores a mais por boa parte da etapa final, mas mesmo assim sofreu na reta final. Algo que incomodou o atacante Lucas Moura.

Afinal, após a partida, o camisa 7 admitiu que a partida tinha que terminar mais tranquila, muito pela vantagem numérica do São Paulo. Contudo, o jogador também ressaltou a importância de vencer um clássico após uma eliminação dolorosa.

“Poderia ter sido mais tranquilo. Com dois jogadores a mais, não poderíamos sofrer como a gente sofreu. Mas ali, com os ânimos a flor da pele, a cabeça fica a milhão. A equipe deles também não tinha nada a perder, começou a sair para buscar o resultado. Começamos a ter um certo nervosismo com a bola. Poderíamos ter feito mais tranquilo esse resultado. Mas graças a Deus que conseguimos a vitória”, disse Lucas, que prosseguiu.

“Era fundamental vencer este jogo. Depois de uma semana difícil, eliminação dolorida. Fundamental a gente dar uma resposta. Nada melhor do que um clássico para mostrarmos nosso poder de reação. A gente sabia que um jogo como esse valia mais do que os três pontos. Agora é dar sequência no Brasileiro que é a nossa realidade agora”, completou.

Lucas volta a bater pênalti após perder na Libertadores

Por fim, Lucas teve a oportunidade de bater mais um pênalti, após perder no meio de semana, contra o Botafogo, que resultou na eliminação na Libertadores. O atacante admitiu que passou muita coisa em sua cabeça, mas ressaltou sua confiança para bater novamente uma cobrança na marca da cal.

Passa um milhão de coisas na cabeça. Tinha que me concentrar, ficar tranquilo para converter. É um novo jogo, faz parte. Doeu bastante aquele pênalti que eu perdi, a eliminação. Mas hoje eu pude converter, ajudar o time a sair vencedor.

