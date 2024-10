Com demissão, Tite vai receber multa milionária do Flamengo

Tite deixou o comando do Flamengo. A demissão foi anunciada pelo clube na manhã desta segunda-feira (29), após a vitória da equipe contra o Athletico Paranaense por 1 a 0, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, no último domingo (28). O gol do jogo foi de Gerson, aos 44 do segundo tempo.

No entanto, o treinador ainda vai receber um valor pela demissão. Ele tinha contrato com o Rubro-Negro até dezembro de 2024, e, dessa forma, o clube terá que pagar mais de R$ 3 milhões pela rescisão. Esse valor é referente aos 50% do restante do contrato que Tite não vai cumprir, ou seja, três meses.

Assim, com a saída do treinador, quem vai assumir a equipe principal de forma interina é Filipe Luís, ex-jogador do clube e atual técnico das categorias de base do clube.

O Flamengo, por sua vez, ultrapassa a marca de R$ 50 milhões gastos em multas rescisórias de técnicos na gestão de Rodolfo Landim segundo o ‘ge’. Confira a lista abaixo:

Domènec Torrent: R$ 11,4 milhões

Rogério Ceni: R$ 3 milhões

Paulo Sousa: R$ 7,7 milhões

Vítor Pereira: R$ 15 milhões

Jorge Sampaoli: R$ 9,5 milhões

Tite: mais de R$ 3 milhões

Sob o comando de Filipe Luís, portanto, o Flamengo enfrenta o Corinthians, nesta quarta-feira (2), às 21h45 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. A partida de volta será no dia 20 de outubro, na Neo Química Arena.

