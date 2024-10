Gerson se despede de Tite: ‘Serei eternamente grato’

Gerson, capitão do Flamengo, foi até uma de suas redes sociais para se despedir do técnico Tite e membros de sua comissão técnica, demitidos na manhã desta segunda-feira (30). Um dos agradecimentos do Coringa foi pela confiança do treinador por ter o escolhido para assumir a braçadeira de capitão do time rubro-negro.

“Passando para agradecer a lealdade, respeito e parceria ao longo desses 12 meses. Obrigado, professor e toda comissão técnica. Vocês me fizeram assumir a segunda maior responsabilidade da minha vida – depois de virar pai -, ao me escolherem como capitão do time que eu amo. Serei eternamente grato. Desejo a vocês uma linda sequência de trabalho”, disse Gerson, no Instagram, em texto que terminou com um emoji de coração.

Na publicação, além da foto com Tite, Gerson também postou imagens com Matheus Bachi e Cleber Xavier, ambos auxiliares.

Grande fase de Gerson com Tite

Durante a passagem de Tite pelo Flamengo, que durou cerca de um ano, Gerson reencontrou o seu grande futebol. Assim, retornou para a Seleção Brasileira, sendo convocado nas últimas duas listas do técnico Dorival Júnior.

