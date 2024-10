Apesar da fase do Fluminense, Fábio se destaca e completa 44 anos nesta segunda

Apesar do Fluminense patinar na temporada e está na zona de rebaixamento do Brasileirão, um nome tem se destacado em 2024 com boas atuações. Trata-se do goleiro Fábio, que esbanja vitalidade e mostra constantemente que os reflexos estão em dia. Sendo assim, o arqueiro reforça que está longe de pensar em pendurar as chuteiras e completa 44 anos nesta segunda-feira (30).

”Um dos maiores goleiros da história do Fluminense, Fábio faz aniversário nesta segunda-feira”, publicou o clube carioca.

Mesmo na eliminação da Libertadores para o Atlético, quando o Tricolor teve sua pior atuação sob o comando do técnico Mano Menezes, o arqueiro fez de tudo para impedir o resultado adverso. Foram diversas defesas, sobretudo no primeiro tempo. Uma delas na cobrança de pênalti de Hulk, que assegurou o empate sem gols antes do intervalo.

Diante do Atlético-GO, mais uma atuação consistente, com boas defesas e muita experiência. Se o goleiro fez de tudo em Goiânia, o restante da equipe ficou devendo, até Jhon Arias. A equipe parecia não entender a importância de um resultado positivo, visto que deixaria a zona de rebaixamento. Uma atuação que aumenta a turbulência em uma reta final que promete ser intensa.

Titular absoluto, o jogador completou 49 partidas na temporada, 177 com a camisa do Fluminense. Na carreira, o arqueiro tem uma Copa América, uma Libertadores, uma Mercosul, uma Recopa. Além disso, três Brasileiros, três Copa do Brasil, três Cariocas, sete Mineiros e um paranaenses.

Sequência da temporada

No Z4, o Tricolor terá 11 finais pela frente para tentar salvar o ano e permanecer na Série A. Na próxima quinta-feira (3), Fábio reencontra um dos principais clubes de sua carreira: o Cruzeiro, que agora tem à beira do campo ninguém menos que Fernando Diniz. Nesse sentido, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), o time carioca necessita vencer para reagir na competição.

