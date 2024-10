Corinthians anuncia a contratação de meia canadense

Jesse Costa vai jogar no Sub-20 do Corinthians - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram)

O Corinthians acertou, nesta segunda-feira (30), a contratação do jovem meia Jesse Costa, de 19 anos. O jogador canadense chega para atuar no time sub-20. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências.

O último clube de Jesse Costa foi o Wolfsburg, da Alemanha. O contrato com os germânicos encerrou-se no fim da última temporada europeia e, assim, fechou acordo com o Timão sem custos de transferência.

Jesse Costa tem dupla nacionalidade portuguesa. Dessa maneira, já defendeu as categorias de base da seleção ibérica.

Agora, o jovem é esperado em São Paulo nos próximos dias para os tradicionais exames médicos e, posteriormente, a assinatura de contrato. Além do Wolfsburg, o meia atuou também pelo ProStars FC, do Canadá.

