Cruzeiro tem dez jogadores treinando à parte e atacante em início de transição

O Cruzeiro iniciou mais uma semana de treinamentos, com a Raposa voltando a campo na próxima quinta-feira (3), no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz ainda não sabe se poderá contar com seu camisa 10 para a partida.

Matheus Pereira ficou fora do empate contra o Vasco, no domingo, no Mineirão, após sentir um incômodo na coxa direita. Após exames, os médicos identificaram risco de lesão, e o jogador foi poupado do confronto.

Há expectativa de que Matheus Pereira esteja disponível para o duelo contra o Fluminense, mas, nesta segunda-feira, ele realizou apenas um treino leve, separado dos demais atletas.

Outra novidade na Toca da Raposa II foi o atacante Rafa Silva, que iniciou a fase de transição após se recuperar de uma lesão no tendão posterior do joelho.

“Rafa Silva em breve será reintegrado ao grupo. Ele já está na fase final de recuperação. Temos um bom elenco para enfrentar os desafios da temporada”, afirmou Eduardo Barros, auxiliar de Fernando Diniz.

Rafa Silva vinha em boa fase até se lesionar em junho. Foram quase três meses e meio longe dos gramados. Em 2024, ele já disputou 16 jogos e marcou quatro gols.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.