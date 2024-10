Projeto leva o universo digital para estudantes de Ceilândia

Aluna do 3º ano do ensino médio do Centro Educacional 14 de Ceilândia (CED 14), a Raquel Pontes, 17 anos, viu em um projeto social a oportunidade de fazer uma imersão no mundo dos jogos digitais e perceber que é possível ser uma profissional dos games. "Eu sempre achei que os jogos digitais eram apenas um lazer, mas no decorrer das aulas, eu entendi que é possível disputar campeonatos de Free Fire, por exemplo, e ter uma carreira profissional", relata.

Assim como a Raquel, outros 479 alunos do CED 14 foram beneficiados com os Jogos Estudantis Digitais de Brasília. Ao longo de um mês, o programa que foi promovido pela Associação Moriá em parceria com o Ministério do Esporte, possibilitou aos alunos da unidade escolar acesso a 12 cursos profissionalizantes na modalidade EAD, além de aulas presenciais de cinco modalidades de e-sports: Free Fire; Valorant; Team Fight Tatics; League of Legends; e-Football.

“O projeto, com certeza, trouxe um impacto importante na vida dos nossos alunos. Eu vejo como mais uma oportunidade para a formação deles. Inclusive, nós temos vários alunos que já ganharam diversos prêmios, como no futsal feminino, que nos Jogos Escolares alcançamos o segundo lugar. Ou seja, as atividades esportivas já fazem parte do DNA da nossa escola”, destaca o diretor do CED 14, Fred Viana.

O Fred, inclusive, estava entre as 500 pessoas que, na sexta-feira (27/09) acompanharam na quadra de esportes da escola uma disputa de games com a participação das equipes integrantes do projeto, simulando uma competição profissional de esportes eletrônicos. "Um momento único e emocionante que, certamente, entrará não só para a história do CED 14, mas também dos nossos alunos. Tenho certeza que foi um divisor de águas na vida de muitos deles", destaca o diretor, que ainda acompanhou a entrega de certificados e medalhas a todos os matriculados que concluíram o projeto.

No caso das modalidades à distância, todos os beneficiários matriculados em uma modalidade de e-sports tiveram acesso aos seguintes cursos: Programação de Internet; Phyton; Canva; Pacote Adobe Completo; Unity; Marketing Digital; Capcut; entre outros. Também foram estruturados dois laboratórios gamers para prática do esporte digital e experimentações profissionais.

Entusiasta do projeto, a deputada distrital Paula Belmonte (Cidadania-DF) ressalta a importância da iniciativa para o desenvolvimento pessoal e profissional dos jovens e adolescentes do DF. "Sou uma grande incentivadora do empreendedorismo, inclusive que seja difundido dentro de casa, de pai para filho, despertando na criança o desejo de se tornar um empreendedor. Vejo que os Jogos Estudantis Digitais, e o Jedis, estimulam essa prática também."

Só em 2023, os e-sports geraram de receita 26 bilhões de reais, apenas no Brasil. E para este ano, a expectativa é que esse valor supere os R$ 27 bilhões. Esses números tornam o Brasil líder em consumo desse tipo de entretenimento na América Latina e o 3º país do mundo. Segundo a Brasscom, o Brasil possui mais de 400 mil postos de trabalho vagos na área de TI e Comunicação.