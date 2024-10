Fluminense tem o pior ataque do Brasileirão

Germán Cano vive sua pior fase no futebol brasileiro - (crédito: Foto: Ingryd Oliveira/ACG)

Já há três partidas sem marcar na temporada, o Fluminense lidera um quesito negativo no Brasileirão. Com 21 gols em 27 rodadas, o Tricolor possui o pior ataque do torneio.

A equipe de Mano Menezes não conseguiu furar o bloqueio adversário contra Botafogo (derrota 1 a 0 pelo Brasileirão), Atlético-MG (derrota por 2 a 0 pela Libertadores) e Atlético-GO (derrota por 1 a 0 pelo Brasileirão) – três últimos compromissos do time na temporada. O último gol foi diante do Atlético-MG, pelo jogo de ida das quartas de final da Liberta. Já pelo Brasileirão, o último foi contra o Juventude (derrota por 2 a 1), pela 26ª rodada.

A má fase dos atacantes ajuda a entender os problemas ofensivos. Afinal, Germán Cano, craque nas últimas duas temporadas, marcou apenas cinco gols em 32 jogos no ano. Seu último gol está para completar cinco meses – foi em junho, em empate por 2 a 2 com o Atlético-MG, pela quinta rodada do Brasileirão. Desde então, são 17 jogos de jejum para o argentino.

Já Kauã Elias, que certo momento da temporada parecia se credenciar como artilheiro, perdeu o faro de gol. Após cinco gols em seis jogos, ele tem apenas um tento nas dez partidas posteriores ao primeiro recorte. Não à toa, perdeu a titularidade para Cano. O camisa 14, porém, recebeu cartão vermelho e está fora da partida contra o Cruzeiro, na quinta-feira (3), no Maracanã.

